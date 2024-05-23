訪布魯塞爾晤歐盟高級領導層　孫東：近年首次、重視維繫雙邊關係

創新科技及工業局局長孫東正展開在比利時布魯塞爾的訪問行程，與歐盟委員會創新、研究、文化、教育與青年事務委員伊莉安娜・伊萬諾娃會面。孫東指出，今次會面是特區政府主要官員近年與歐盟高級領導層的首次會晤，顯示特區政府和歐盟對維繫及提升雙邊關係的高度重視。



孫東指，香港已步入穩定的社會環境，可全力聚焦發展經濟，改善民生，同時為在香港經營的海內外企業，提供更好的營商環境。他又說，特區政府致力建設香港國際創科中心，通過創新科技促進經濟發展，雙方又探討如何加強香港與歐盟在創新科技方面合作，並邀請委員到香港訪問。

孫東在當地時間22日上午抵達布魯塞爾後，隨即拜會中國駐歐盟使團朱京公使，介紹香港創科發展的最新情況，及在融入國家的創科發展大局的工作。朱京公使也向孫東簡介歐洲近來的情況和使團的工作。

孫東下午與歐洲生物產業協會總裁Claire Skentelbery會面，了解歐洲在工業生物科技的最新發展。孫東向對方闡述香港在生命健康方面的科研優勢，及政府將資助香港的大學與海內外機構合作，設立生命健康研發院，促進科研科研及將及將成果轉化。孫東會在23日轉往法國巴黎繼續訪問行程。

孫東於本月21日晚上啓程往比利時及法國訪問，他在巴黎將出席2024 VivaTech 科技創新展覽會，並於香港貿易發展局主辦的研討會作主旨演講，闡述香港創科生態系統如何協助全球初創企業在亞洲取得成功。VivaTech 科技創新展覽會將於22至25日舉行，是歐洲最大的科技與初創企業展覽會，匯聚初創企業、科技領袖、大型企業和投資者就應對全球科技領域的挑戰進行互動交流，加速全球的創新步伐。

翻查資料，2018年會6月，時任行政長官林鄭月娥訪歐，在布魯塞爾與歐盟委員會副主席及歐盟外交及安全政策高級代表莫格里妮會面。