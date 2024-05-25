港標靶藥較內地貴數倍　陪診哭訴冇錢就冇命　倡設機制調整藥價

香港治療癌症的藥物部份價錢較內地昂貴，不少市民選擇到北上求醫買藥。工聯會立法會議員鄧家彪與陳穎欣今日（25日）召開「好藥平用」研討會，有陪診義工和癌症病人表示，香港部分標靶藥物價錢較內地昂貴數倍，哭訴「有錢就有藥醫、冇錢就冇命，病人冇得揀」，促香港藥物提高透明度，例如列出價錢，以及放寬藥物註冊、藥物名冊等。



工聯會立法會議員鄧家彪與陳穎欣召開「好藥平用」研討會。(馮子健攝)

陪診義工落淚：冇錢就冇命！

跨境癌症病人陪診義工郭智麟稱，對於夾心夾層而言，部分藥物價錢難以負擔，港府應研究如何協助港人到內地醫院取藥，又稱港人相信香港醫療，北上唯一目的是取得平價藥物。

臨床腫瘤科專科醫生陳穎樂稱，部分市民收入都難以支付藥物，甚至需要動用積蓄買藥，建議醫管局須設有機制調整藥物價錢。另一跨境癌症病人陪診義工鄧寶蓮聽畢落淚，形容部分市民「有錢就有藥醫、冇錢就冇命，病人冇得揀」。

崔俊明：醫管局角度而言 病人權益應是最大考慮因素

研討會上，同路人同盟主席陳偉傑稱，抗癌藥物是癌症末期的唯一希望，促推進大灣區共同試藥，讓醫生有更多選擇，並吸引全世界藥廠投資香港，放寬註冊門檻等。

崔俊明稱，部分癌症病人因為藥物價錢而到內地購買，兩地藥物價錢相差3倍至10倍不等。不過，他表示，醫管局不知道藥廠定價機制，個人倡議增加藥物價錢透明度，讓市場有價格調整。他認為，就醫管局而言，如何影響市場及私家醫院不應是首要考慮，病人的權益才是最大的考慮因素，並指出國內有私營市場及私家醫院，市民也有渠道知悉藥物價錢。