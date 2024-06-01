港區全國人大代表廣州考察科技企業　並與廣州市領導交流

港區全國人大代表考察團今日（1日）轉到廣州，考察環保能源和科技企業，並與廣州市領導交流。



考察團首先到廣州環投南沙環保能源有限公司，了解都市固體廢棄物無害化、減量化、資源化利用情況。全國人大常委李慧琼希望從構建無廢灣區的角度出發，大灣區不同城市共同構建轉廢為能，循環再造產業鏈。

之後他們到達廣州南沙粵港合作諮詢委員會服務中心。諮委會是專責於粵港深度合作園開發開放和建設管理的高層次決策諮詢機構，由內地和香港委員組成，包括多個方面的專家學者。港區全國人大代表李引泉去年帶領香港大學生參觀，他說南沙創享灣利用兩地資源優勢，為青年人的創業創新提供了很好的條件和平台。

代表團隨後與廣州市領導就粵港澳大灣區規則對接機制中的各項問題進行交流，會議由廣州市人大常委會主任王衍詩主持。港區全國人大代表梁美芬提到，作為企業重組中心建議的參與者之一，粵港兩地可以不斷探討跨境破產的執行問題。李慧琼提到，除了法律以外，人才資質的互認也非常重要，例如加快內地相關部門與香港探索副學位資歷互認的可行性、放寬香港會計師跨境執業的門欄等，同時也希望不斷擴大DSE的內地考場。

港區全國人大代表陳曼琪則表示，現時兩地民商事司法協助安排已獲落實，但兩地的司法文書送達安排如何更暢順，仍待探討。她建議研究建立電子平台，便利兩地互相送達民商事判決及通知書。

下午，考察團到訪廣州億航智能技術有限公司，了解自動駕駛飛行器科技。曾任運輸及房屋局局長的港區全國人大代表陳帆表示，內地很多商業運作已經開始使用無人機，包括購貨、載貨，甚至一些消防救援活動，香港也曾經有市民行山迷路，通過無人機尋找他們位置，最後救援成功，而這種情況也可應用在海上救援。陳帆認為，隨住長期發展成本也會降低，讓市民也能無負擔使用。

考察團最後到了廣州建築灣區智造科技有限公司，港區全國人大代表徐莉參觀完多個模塊化房屋後表示，希望特區政府也能夠多利用新科技、新資訊、創新思維，加快香港的房屋及簡約公屋建設，同時降低成本。

考察團明日在佛山繼續調研。