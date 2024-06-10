人口老化｜江玉歡倡退休年齡不設限　否則將來引發一問題

港人愈來愈長壽，過去十年間超越日本人，普遍達80歲，意味退休使費也上升。選委界立法會議員江玉歡說，部分公司對退休年齡仍有硬性規定，如航空公司退休死線限制在55歲，她認為不管是55歲或60歲，都是有魄力有熱誠工作的「新40歲 New 40｣，況且本港65歲或以上的勞動人口佔比較新加坡低近兩成，建議社會彈性處理退休年齡，給予空間發揮所長，亦有助紓緩人手短缺，否則將來引發長者退休後的生活問題將非常巨大。



選委界立法會議員江玉歡。（歐嘉樂攝）

江玉歡：延長退休年齡未見政策大力推動 太集中在護理業

本港人口老化、「少子化」問題嚴重，江玉歡在社交平台Facebook撰文說，若退休年齡不延後，長者退休後的生活問題將非常巨大，她留意到本港65歲或以上的勞動人口佔比13%，與日本和南韓近似，屬較高比例的地區，但新加坡比例更高，達31％。

江玉歡翻查新加坡去年勞動人口報告，發現65歲或以上的就業人口遍佈各行業，從事兼職的人也不斷上升，政府也向企業提供稅務優惠，鼓勵聘用長者作兼職或全職。她憶起上周到新加坡考察時，也見到機場有不少年過70歲的長者從事不同崗位，反觀香港，延長退休年齡太集中在非常個別行業，例如護理業，也未見有政策大力推動，更有不少僱員向她反映，不少公司對退休年齡還有很硬性的規定，例如航空公司限制55歲作退休死線。

各行各業搶人才，江玉歡認為輸入專才和外勞應只聚焦在指定行業，要解決勞動人口短缺，社會應彈性處理退休年齡。（資料圖片/歐嘉樂攝）

‘’時至今日，退休應是一個個人選擇，而非一條設限的終點線。‘’ 選委界立法會議員江玉歡

江玉歡：60歲是「新40歲 New 40｣ 有魄力有熱誠

各行各業搶人才，江玉歡認為輸入專才和外勞應只聚焦在指定行業，要解決勞動人口短缺，社會應更良好及有效地運用現有人口組合比例，以更實際角度出發，彈性地處理退休年齡。她說，今日的55歲或60歲是「新40歲 New 40｣，有魄力有熱誠工作的，「我們是否要給予他們空間發揮所長？｣，如果能延後退休年齡，相信對於不少臨近退休的人士，會令他們鬆一口氣。