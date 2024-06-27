辯論規管「漂綠」　謝偉俊批假大空、不應動輒立法：試吓改漂民主

立法會今早（27日）繼續討論打擊企業偽環保的「訂立規管漂綠專屬法規」議員議案，議員謝偉俊列出七大原因，對原動議及修正案有保留，並指「漂綠」議題「假大空」很多人不認識，並借題發揮指「試吓改做『漂民主』、『漂法治』、『漂盛事』，我哋而家都係好多呢方面嘅問題㗎啦」。



謝偉俊表示，就一些很多人都不認識的概念很難立法，應該以「皇道」的宣傳教育為主，又說「動不動就話立法、動不動就話要盡快過咗佢呢，呢個絕對唔係香港咁多年賴以成功嘅社會」。



謝偉俊（資料圖片/歐嘉樂攝）

指「漂綠」概念無人識：都唔知立咩法！

謝偉俊列出七點難以支持議案的原因，認為「漂綠」難以定義，「簡單講句啦，即係『假大空』咁解啫，我哋而家好多嘢都係『假大空』，『漂綠』呢個名詞我哋唔認識嘅話呢，我哋試吓改做『漂民主』、『漂法治』、『漂盛事』，我哋而家都係好多呢方面嘅問題㗎啦，但係咪真係要規管呢，我哋好有保留嘅。」

他指「漂綠」規管非常廣闊，涉及企業產品、服務、理念、架構和宣傳等，「我哋點規管呢個『漂民主』、『漂盛事』呢個局面呢，相信好難立例嘅」。

很多人對「漂綠」一詞很陌生，謝偉俊認為當概念仍很陌生時如何訂立規管的法例，「通常立法係某啲事去到好氾濫，唔好唔得啦，好猖獗，嗰陣時先講立法，而唔係一講個個都唔知咩嚟，就猛話立法，都唔知立咩法！」

謝偉俊認為《商品說明條例》以及《證券及期貨條例》已可規管偽環保，如有不足可改善現行法例。（資料圖片）

認為商品說明條例及證券期貨條例能規管

謝偉俊亦質疑香港社會是否適合走得這麼前，指很多西方國家濫宣傳ESG（環境、社會和管治）概念，結果引來反彈，然後才要立法規管。謝偉俊認為，香港遠遠未到這個地步，而且香港已有兩個範疇的專屬法例，即《商品說明條例》以及《證券及期貨條例》，認為兩方面有足夠框架去保護，只要檢視現行法例是否完善，不足的話改善法例已經足夠。

借馬王祿怡為例 呼籲勿令經濟百上加斤

謝偉俊談到現時經濟不佳時，更用了70至80年代「馬王」祿怡為例子，籲毋須令市民商界百上加斤：「主席你係好識跑馬嘅，當年三屆馬王祿怡孭150幾磅，簡直係唔人道嘅，當然而家已經有135磅最重限制，但當年未有嘅時候，馬王都畀你壓到瓜老襯咁滯呀你話點跑呀？何況我哋而家經濟已經係非常之緊張、非常之辛苦嘅時候，各行各行再加咁多法例上去，根本就係唔合時宜，亦都係唔明白香港社會點樣行嘅！」

疫後復常不似預期，本港零售業不景氣，在2月27日可見，旺區有不少「吉舖」。（資料圖片/鄭子峰攝）

至於如何應對偽環保「漂綠」、推廣真環保，謝偉俊表示「皇道」的方法是宣傳教育：「呢啲咁虛無嘅概念，包括『民主』、『法治』呢啲，好難用規管嚟做嘅，都係宣傳為主嘅。」

不應以立法數量定義議會有效率和成功

之後謝偉俊話鋒一轉，表示不應事事立法，亦不應急於立法，更不應認為立法多且快就是好事：「特別當我哋立法會同事好似都比較覺得立到法就係有效率，立法多就係好事，但我作為咁多年嘅大律師、律師同埋議員呢，我可以話畀大家聽，立法係最後嘅手段，唔應該隨便話立法，好似希望做至啲成績出嚟，『今年立法幾多條呢』，於是就好似有效率啦、成功啦，我哋係勤力啦。立法係因為社會上有一啲好猖獗嘅行為，一啲好廣泛嘅問題出現咗，而並不是可以用宣傳、指引（處理），作為最終手段唔立唔得嘅時候先考慮立法，並不是隨便話立法。」

謝偉俊認為，立法會不應覺得立到法就是有效率，立法多就是好事。（資料圖片/夏家朗攝）

立法需要「慢工出細貨」並要令市民理解

他提到現今議會更有效率，就更需要讓市民清楚問題所在，如果其他手段無效才考慮立法：「特別係議會已經有相對有效率嘅立法機制，好快過咗啲嘢，但唔好忘記立法過程應該係慢工出細貨，畀市民畀社會畀廣大嘅人可以清楚知道我哋有咩問題出現咗，解決唔到，用其他方法都做唔到啦，於是先立法，而立法過程呢係好細緻畀市民參與、畀傳媒參與。動不動就話立法、動不動就話要盡快過咗佢呢，呢個絕對唔係香港咁多年賴以成功嘅社會。香港係需要比較寬鬆嘅環境，畀大家可以有機制去搵食，去維生去從商，去自由地追蹤目標。呢個係香港社會點解咁多年嚟相對保守或者叫做『落後』，但落後之中有好處，就係我哋唔會隨便行得太前，行得太左，令到香港社會未去到成熟階段就已經做晒好多法例出嚟。我哋都未明咩叫『漂綠』就去話立法喎，我反對！」