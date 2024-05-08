謝偉俊再論政：立會主席可大覺瞓　李家超從政經驗唔夠做警察多

選委界立法會議員謝偉俊形容現時本港立法會由昔日英國西敏寺式轉向「人大式議會」，強調不是要評論哪種制度較優勝，但承認本屆議會的聲音變得單一，缺乏辯論「迫出反面意見，令視野、角度有缺陷」。他又指立法會主席梁君彥現時主持會議輕鬆很多：「而家佢可以大覺瞓，甚或可以安心去馬會，呢個係咪進步我就唔知」。



曾因在立法會特首互動交流答問會上提出不應親「小紅書」，激化本地官民矛盾，招來特首李家超嚴詞反駁的謝偉俊稱：「特首身在高位，對於一啲批評無以往咁易接受啦」，又形容李家超「從政經驗唔夠佢做警察經驗多」。他更建議李家超可參考新加坡總理李顯龍的政治技巧。



謝偉俊承認議會聲音變單一，未必是好事（夏家朗攝）

謝偉俊日前接受商台節目《光明頂》訪問時指，自己是唯一曾分別循功能組別、直選和選舉委員會方式晉身議會的立法會議員，他認為經過2019年事件，目前的議會是一個起承轉合的過程，指本港仍在摸索平衡點。他回憶08年以功能組別議員身份首度晉身立法會時，有較多辯論「開心又新奇好玩，可以古靈精怪，問到很多資料。

三種形式議員都做過，過去議會似西敏寺式多互動，不是要冒犯人，如今轉向人大模式，無話好定唔好，但對好似佢打慣仗的議員嚟講（過去的議會模式）好玩好多，但絕對唔係支持過去一度出現的肢體對抗模式，依家係一個起承轉合過程。 選委界立法會議員謝偉俊

立法會主席梁君彥及議員見記者。（盧翊銘攝）

謝偉俊又補充指，自己是大律師出身，要辯論才有真理，要對撞才能看到每件事的正反意見：「迫唔到反面意見出嚟」，缺少了辯論會令對事件的視野、角度有缺憾。明年便有十七年議會資歷的謝偉俊被問到哪種議模式較優勝時，再三重申不同制度皆有利有弊。不過，他承認議會中新一批同僚，很多無從政經驗，「點解佢哋做到議員？可能就係阿爺欣賞佢哋，一手栽培佢」。謝偉俊形容現時議會聲音確實變得單一。

一致讚好、一致贊成，太多一致性聲音喇，議員唔再提出挑戰，無人敢問規程問題、無人敢質疑、無人敢挑戰主席。 選委界立法會議員謝偉俊

他透露如今立法會主席梁君彥主持會議輕鬆很多，「以前我聽講佢星期二晚有啲忐忑不安，唔知聽日（大會）有咩要發生，而家佢可以大覺瞓，甚或可以安心去馬會，呢個係咪進步我就唔知」。

另外，曾經在立法會的特首答問交流會指政府親「無納稅」小紅書，持續激化官民矛盾，結果遭李家超反駁指，「不要將小矛盾變成大矛盾，更不要再無矛盾變成有矛盾」，更指謝偉俊用詞危險，令他想起2019年「黑暴」常用的「軟對抗」及「反動力量」形容詞。

對此，謝偉俊指特首身在高位，「對於一啲批評無以往咁易接受啦」，又形容李家超「從政經驗唔夠佢做警察經驗多」。

特首李家超出席立法會行政長官互動交流答問會時曾批評謝偉俊的發言。（黃浩謙攝）

他笑說：「我心裏面笑，警察阿sir你梗係唔可以窒，窒阿sir佢梗係嬲你啦，但我哋從政永遠都係兜口兜面鬧你都好，都係多謝意見，呢啲我哋都慣咗」。他強調不介意遭特首批評：「佢鬧我無咩所謂，公眾或傳媒去評論邊個啱、邊個錯」。

不過，他讚本港紀律部隊管治有效率，但又建議特首可以參考新加坡總理李顯龍政治技巧，如何連結新加坡人：「我哋唔能夠期望特首做到新加坡李顯龍政治上嘅歷練，但都可以參考吓」。他指這是香港人習慣、想見的，特別是中產、專業人士。

談及香港近年在中美角力下處境較艱難，謝偉俊慨嘆北京外交語言也不及香港強硬，認為若要說一些很重的說話，勢令香港失去國際城市或「一國兩制」下溫和、中立角色。

下下幫阿爺做打手，做惡狗嘅，呢個完全唔係香港應該有嘅角色嚟 選委界立法會議員謝偉俊

至於昔日被指為「西環契仔」的他，如今竟變議會「壞孩子」，謝偉俊指「西環契仔」花名是社民連黃浩銘所改，指當時雙方是選舉中的競爭對手，對此只是一笑置之，強調：「從政有呢種寛容先可以從政！」