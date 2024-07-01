民青局短片回顧成立2周年　秉持「民政幫到你」精神做好工作

於2022年7月1日成立的民政及青年事務局，昨日（6月30日）在社交平台推出兩段分別以「民政篇」及「青年篇」為主題的短片，回顧成立兩年來各方面工作， 強調積極聯繫各方力量，並秉持「民政幫到你」理念。



民青局推出的「民政篇」短片，提到過兩年來完成5大工作：

一、完善地區治理及建設社區：第七屆區議會選舉順利完成，470位愛國愛港區議員就任，表現符合績效指標；去年成立「地區治理領導委員會」及「地區治理專組」，積極回應市民的急難愁盼；由民政事務專員擔任區議會主席及關愛隊總指揮，全面提升地區治理效能。

二、凝聚社區資源：共建關愛社區。18區452隊關愛隊，於去年第三季全面起動。截至今年第一季，已共探訪約9萬個長者戶及有需要住戶，為市民提供約9,000次簡單家居及其他支援，並舉辦約3,000項地區活動。

三、提振地區經濟，18區日夜都繽紛。今年1月起在各區舉辦共30項多元活動。其中「龍騰觀塘新春夜巿」錄得80萬參加人次；「九龍城美食潑水泰繽紛」為當區商戶創造約4,000萬元生意額；深水埗「光劍攻殼」活動亦在幾日內創造逾1,000萬元生意額，成功振興地區經濟。

四、推廣同鄉文化，弘揚愛國愛港愛鄉精神。今年4月推出為期三年的「同鄉文化推廣計劃」，預留3,000萬元資助同鄉社團舉辦推廣家鄉文化活動，短短一個月已批出39份申請項目。

五、推進婦女發展。去年6月成立「婦女自強基金」，每年撥款2000萬元予婦女團體及非政府機構，至今已批出145個計劃；設立「婦女事務組」及「婦女事務專員」，專責推動婦女發展。

至於「青年篇」短片則提到，兩年來進行的6大工作：

一、搭建平台與青年一同成長。2022年12月公布《青年發展藍圖》，制訂超過160項具體行動同措施。至今已經完成近50項，並提出近60項新措施。

二、推動青年放眼世界，開拓發展機會。疫情後重啟並優化各項境外實習、交流活動，包括新推出「基層青年境外交流資助試行計劃」，及成立「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」。期間各項目申請數字大幅上升，例如「青年內地實習資助計劃」申請比上一輪多出近五成。

三、提升青年正向思維。2022年底推出「青年正向思維活動資助計劃」和「青年歷奇訓練活動資助計劃」，11間獲資助機構已陸續推展為期兩年的相關活動。

四、吸納青年參與社區事務。去年4月成立18區「地區青年社區建設委員會」及「地區青年發展及公民教育委員會」，整體平均年齡為35歲以下。

五、多管齊下，全方位聯繫青年。透過舉辦首屆「青年節」、去年成立「連青人網絡」、今年推出 HKYouth+手機應用程式等項目，匯聚有活力、多元化、具競爭力，並願意積極投身社會建設的青年人，從而建立青年人才庫。

六，青年宿舍計劃， 回應青年居住需要。3個由酒店轉青年宿舍項目，連同2個早前已落成嘅青年宿舍項目，現時5個宿舍項目合共提供超過2,178個宿位。今年5月並以青年宿舍作為試點推行「青年理財教育計劃」。