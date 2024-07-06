家福會朋輩調解計劃嘉許禮　林定國盼學童以和平方式化解衝突

律政司司長林定國於今日（6日）出席香港家庭福利會舉辦第23屆朋輩調解計劃嘉許禮，於社交媒體撰文表示，期望同學能在完成調解員訓練後，能學習到多聆聽、運用同理心，以和平的方式化解衝突，將來踏足社會時也能繼續發揮調解精神。



林定國於今日出席香港家庭福利會舉辦第23屆朋輩調解計劃嘉許禮。（林定國 Facebook）

林定國稱，律政司今年一直積極與年輕一代建立溝通橋樑，例如在今年5月舉辦兩年一度的調解周暨調解會議，其中一天以青年為主題，活動包括調解徵文比賽和朋輩調解比賽；他亦邀請青少年和學生到訪官邸與他們交流。他形容年輕一代擁有無限的潛力，對社會的未來扮演重要角色。林定國期望學員能於多方面運用調解能力，不限於朋輩、學校和家庭的範疇，亦包括社會各領域，如鄰里關係、勞資、消費者與商戶的糾紛等。

林定國最後寄語學童，今日播下的種子，能在未來百花齊放，在不同種類的爭議都積極使用調解，締造一個更美好和諧的社會。

林定國期望學員能於多方面運用調解能力。（林定國 Facebook）

「朋輩調解計劃」由香港家庭福利會由2001年及2010年分別於中、小學推行，共超過210間學校參與，計劃目標為培養學童以理智處理衝突紛爭的能力。家福會網站提到他們的合作夥伴包括教育署，律政署，商業機構，法律界人士和社會團體等。