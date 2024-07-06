民建聯舉辦汽車展覽嘉年華　蕭澤頤趁活動宣揚防騙訊息

民建聯今日（6日）舉辦慶回歸暨穿越時空香港汽車文化嘉年華。警務處處長蕭澤頤自稱「愛車之人」，今日心情興奮，表示內地愈來愈多新能源汽車品牌，大家都期待內地新能源汽車品牌來港。他表示，在場的水炮車、「劍齒虎」裝甲車深受歡迎，感謝主辦單位藉活動培養小朋友的正面價值觀。



此外，蕭澤頤表示今次活動融入防騙元素，指本年首5個月騙案數字穩定，不過6月又反彈上升，特別是假扮客戶服務的騙案明顯上升。



民建聯舉辦慶回歸暨穿越時空香港汽車文化嘉年華。（梁鵬威攝）

李慧琼：古董車承載港人集體回憶

全國人大常委、民建聯立法會議員李慧琼致辭時表示，場內很多車迷打卡，可共同回顧、探索香港汽車歷史文化。她指出，香港汽車文化出現在20世紀初期，汽車改變大家出行方式，很多經典古典老爺車承載集體回憶、見證香港變遷，是藝術和技術結晶。

她又稱，現時新能源可持續發展交通工具，例如氫能、電動車普及，國家作為減排先鋒歷史悠久，在世界處於領先地位。對於本次車站有不少警用車，李感謝警務處作出安排，稱警用車在維護城市治安扮演重要角色，是國家安全守護者。

民建聯舉辦慶回歸暨穿越時空香港汽車文化嘉年華。（梁鵬威攝）

梁熙：望類似展覽可每年舉辦

民建聯立法會議員梁熙表示，坊間有指「車係男人第二個老婆」，今日到場人數眾多。他又稱，有人稱香港為「玩車天堂」，皆因老爺車有保養及相關證明都可以在香港路面行駛，而部份國家或地區並不允許，期望類似展覽每年都可以在港舉辦。

民建聯舉辦慶回歸暨穿越時空香港汽車文化嘉年華。（梁鵬威攝）