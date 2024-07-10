一車多關｜民建聯稱中央反應正面　料部份關口先試　初期難任我行

目前中港車牌私家車一般僅限使用指定口岸出入境，民建聯周二（9日）到皇崗口岸視察重建情況後，今日（10日）表示收到中央相關部委回覆，對「一車多關」、即容許持有粵港澳兩地車牌車輛除了按原指定口岸，亦可以選擇其他口岸出入的建議反應正面。



被問及「一車多關」是所有口岸開放還是仍有限制。港區全國人大代表陳勇表示中央回應積極，但很多政策是「小步快跑」，要視乎進展，如「一車多關」一開始就「任我行」其實有困難，應可先在部份關口先行先試，或提供預約服務，預計首階段可容許中港車牌私家車選用多一至兩個口岸通關。



左起：劉國勳、陳勇、李慧琼、陳永光。（馮子健攝）

望實施人車同驗

全國人大常委、民建聯立法會議員李慧琼表示，中央部委回覆對「一車多關」回應正面，有望粵港澳兩地車牌的私家車，可以選擇出入境口岸出入。她又感謝西九龍實施「小行李、大行李通道」，以及皇崗口岸之後會實施「合作查檢、一次放行」。

港區全國人大代表、民建聯立法會議員陳勇稱，「一車多關」可便利兩地車牌車輛往返香港與深圳；有見港珠澳大橋口岸出現人車擠塞，期望落成後的皇崗口岸能實施人車同驗，市民不用下車，提高通關效能。他期望，「一車多關」可在本年內實施。

新皇崗口岸的概念圖（深圳市人民政府口岸辦公室圖片)

民建聯立法會議員劉國勳表示，新的皇崗口岸將會是深港第一個「合作查檢、一次放行」關口，期望繼續推動不同口岸實施新措施。他表示，新皇崗口岸將於2026年啟用，已經預留軌道予北環線，但北環線至今未拍板，希望盡快安排走線。

同屬民建聯的立法會議員的陳恒鑌表示，口岸落成前要關注公共交通安排，期望「一車多關」帶來更多經濟效益。