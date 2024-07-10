法律適應化修例通過　鄧飛憂聞其名不知其義　倡改稱去殖化

「法律適應化」主要是審視並修訂仍含過時用字如「女皇」、「總督」等字眼的法例，落實刪除部分法例中相關字眼的《2024年成文法（雜項規定）條例草案》今（10日）通過。律政司司長林定國早前表明，相關工作仍在進行，他也不知到底仍有多有條法例含過時字眼，多名立法會議員認為政府的檢討進度太慢，認為要急起直追，其中選委界鄧飛說法律適應化的用字過於中性，建議名正言順改成「法律去殖化」，否則令人聞其名不知其義。



鄧飛。（資料圖片/林靄怡攝）

鄧飛在立法會大會說，「法律適應化」指回歸後本地法律和《基本法》相符合，也要反映特區的特殊地位，本港法律有需要適應化。他說殖民地化最主要在法律和教育範疇體現，適應化的用語過於中性，建議名正言順改成「法律去殖化」，否則令人聞其名不知其義。他同意政府強調「法律適應化」牽涉到複雜技術問題，他解釋殖民統治時候，英國和香港的關係，包括管治權力等，和回歸後中央和香港特區政府的完全不同，包括沒有「港人治港、高度自治」等，建議政府多宣傳，幫助市民理解性質上的不同和技術困難。他又建議去殖化工作歷程一併向教育界介紹。

梁美芬指香港的法律適應化要急起直追（文睿攝）

梁美芬：很多條文形容內地時用「大陸」或涉兩岸問題

法案委員會主席梁美芬說，女皇陛下、皇室、效忠等字眼會令人誤解香港多方面未回歸祖國，甚至形成長期記憶，對「一國兩制」產生誤解。她提到香港在1989年是某國際條約成員，但香港已不再引用相關條例，35年後才修訂，令人難以接受，希望各局快馬加鞭，盡快完成適應化工作。

她形容，現時需要「急起直追」，指回歸後，很多法律條文形容內地時，仍使用「大陸」，但「大陸」一詞有機會涉及兩岸問題，認為相關問題應及早研究。

何君堯。

選委界何君堯說今次修例和《基本法》23條立法一樣需要決心，修例、立法事在人為，只要設定時間「點都好，夜晚都死埋佢，通宵達旦，挑燈夜讀」。何君堯形容23立法和今次修例是「今年兩個神奇奇蹟」，指律政司有能力處理，只是沒有決心。

署理律政司司長張國鈞說，條例草案旨在就不同範疇法例提出技術性和無爭議的輕微修訂，以更新或者進一步完善相關法例，政府一直整理和優化香港法例，亦都藉機會對不切合特區政府憲制地位的提述，在多條條例當中作出簡單直接適應化修改，並且以綜合方式廢除若干條例中過時條文。

今次《條例草案》分為15部，建議修訂大致可分為兩組：（1）不含法律適應化元素的修改，共處理約32條法例；及含有法律適應化元素的修改，共處理約73條法例。