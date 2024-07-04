加快審視仍有「女皇」等用字過時法例　林定國：我都唔知有幾多條

本屆政府還有三年任期，律政司司長林定國指，餘下任期會加快審視本港仍有「女皇」、「港督」等字眼的不合時宜的成文法。回歸至今廿七年，作為政府法律顧問的林定國坦言，香港法律很多：「成文法我也不知道有多少條，有時候很鬼祟，真的要慢慢逐條看。」



3月22日，林定國和鄧炳強接受傳媒訪問，談23條立法。（盧翊銘攝）

林定國接受無綫新聞訪問時指，上任後已透過法律改革委員會，加快尋找更多包含有「女皇」、「港督」等字眼過時的條例，至今找出約80條，並透過早前已首讀的《成文法(雜項規定)條例草案》修改，任期內會加快進度。

他說：「因為香港法律很多，成文法我也不知道有多少條，有時候很鬼祟，真的要慢慢逐條看。有時候可能隱藏在百多、二百條條例中，其中一條的分項裡。有些涉及政策上調整或思考，甚至或某些修改需與中央溝通，更改字眼是否觸及到中央權力或責任。」他說，有些可能簡單些，一看可作簡單修訂或改字眼，已能滿足到適應化需求，便會先處理。

警方上周重新拘捕及起訴五名理大衝突示威者。(資料圖片/李澤彤攝)

另外，2019年反修例衝突，逾萬人被捕，當中四成是年輕人。他希望任內能重新鞏固市民對守法意識。他指，不能認為這條法律不公道、或不同意，便以此為由不遵守法例。一個法治社會，最重要是市民大眾明白何謂法治。每人應該尊重、遵守法律，不是警察站在旁邊才不犯法。」

至於相隔五年，警方上周重新拘捕及起訴五名理大衝突示威者，林定國指，執法部門包括警方，起訴前如有需要，會尋求律政司意見，期間或要再調查；案件越複雜，警方越需時蒐證。而接連有多人以煽動罪被捕，他指煽動罪非新事物，相信市民知悉法律底線。

舊灣仔警署改建成國際調解院構想圖。（報告截圖）

林定國又指，現時最迫切是要完成全球首個以調解方式解決國際爭端組織國際調解院的落成。舊灣仔警署將成為國際調解院總部，林定國指，距離落戶僅剩餘約一年半時間，任內首要是加緊協調處理改建工作。