回鄉證｜逾百人參加講解會　尼泊爾裔港人：期待到內地旅遊

非中國籍香港永久居民由本月10日起可申辦俗稱「回鄉證」的港澳居民來往內地通行證（非中國籍）。油尖旺民政事務處及新家園協會今（11日）舉辦講解會，由中旅集團向少數族裔社群解釋證件的申請資格、流程、所需文件及注意事項，現場有逾百人出席。尼泊爾裔港人Gurung表示，為不用再申請簽證感高興，亦期待到內地旅遊。



油尖旺民政事務處及新家園協會舉辦講解會。（戴慧豐攝）

油尖旺民政事務專員余健強表示，從地區層面來看 ，油尖旺區是最多少數族裔居住的區域，民政署先前亦有舉辦交流團，但少數族裔因非中國籍原因需要簽證，手續較複雜及耗時較長。他相信，隨着可以自行申辦通行證後，他們不用隨團亦可隨時與家人朋友前往內地。他稱，民政處已與地區團體及街坊會籌劃新交流團，在8月初安排已申領通行證的非華裔青少年到內地交流。

油尖旺民政事務專員余健強稱已籌劃新交流團安排已申拎通行證的非華裔青少年到內地交流。（戴慧豐攝）

少數族裔領袖印度會主席Lachman對舉辦講解會表示讚賞，並為政策感高興。作為商會主席，他認為中央政府推出此項政策，能為少數族裔人士在內地經商和生活提供諸多便利，相信會吸引不少人積極申請前往內地。

印度會主席Lachman對舉辦講解會表示讚賞，並為政策感高興。（戴慧豐攝）

新家園協會香港服務總監陳義飛表示，通行證對少數族裔社區具「革命性意義」，並賦予非中國籍香港永久居民便捷探索中國內地的權利。不論是商務人士、旅行人士還是希望豐富體驗的人，通行證都是「開啟新視野的鑰匙」。

非華裔港人：為不用再申請簽證感高興 可隨時往內地

尼泊爾裔港人Gurung表示，她未曾到訪過內地，為不用再申請簽證感高興。她認為，獲取通行證的好處是可隨時前往內地，並為到內地旅遊感期待。她認為申請程序不複雜，相信講解會提供的英文文件能幫助她更容易完成申請。

尼泊爾裔港人Gurung表示，她未曾到訪過內地，為不用再申請簽證感高興。（戴慧豐攝）

印度裔港人Shunkar及尼泊爾裔港人Bardiwa均表示，政策省去申請簽證的麻煩，不用再為此耗費金錢及時間。Bardiwa表示，在講解會後清楚了解申請所需的文件，將會在申請高峰期過後再作申請。

印度裔港人Shunkar（左）及尼泊爾裔港人Bardiwa（右）表示，政策省去申請簽證的麻煩，不用再為此耗費金錢及時間。（戴慧豐攝）

國家出入境管理局本月1日公布，由7月10日起港澳永久居民中的非中國籍人士可獲簽發《港澳居民來往內地通行證（非中國籍）》，證件有效期5年，不限國籍及行業，持證人每次可停留不超過90日，作商貿洽談及旅遊休閒等。申請人需要先在網上預約，填寫相關資料，再於預約當日到中旅社證件服務中心特設專櫃辦理手續。