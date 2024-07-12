外交部駐港特派員崔建春形容自己仍是小學生：香港這本書值得學習

赴港履新近三個月的外交部駐港公署特派員崔建春形容自己仍是小學生，香港這本書值得學習。他又表示，來港後有與總領團及商會等交流，無論是否發達國家，至今並無總領事向他表示，《香港國安法》或《維護國家安全條例》是不對，他強調外國政客可以不理解，但如果有人要反對國安法，「拿這個法來說事，中國人不吃這一套」。



崔建春形容自己仍是小學生，香港這本書值得學習。（資料圖片）

崔建春正率領一個由駐港外國使節和商界組成的參訪團到海南考察五日，今日進入最後一日。他接受香港電台訪問時指，有外國政客並無來過中國，亦不了解中國，中國人講究寬容但也有原則，認為可以不理解國安法，但如果有人要反對國安法，「拿這個法來說事，中國人不吃這一套」。

對於英國政壇變天，工黨在大選中勝出，取代保守黨上台執政，崔建春說，不管香港與英國之間的政治、經濟關係，非常有信心與新政府合作。

姜恩柱、王光亞先後形容香港是本難以讀懂的書

今次非首次有中央官員以書來形容香港。首任中聯辦主任姜恩柱1997年來港出任新華社香港分社社長時說：「香港問題好比一本非常深奧的書，要讀懂它並不容易。」王光亞2011年在任港澳辦主任時亦形容香港是一本難以讀懂的書。

至於今次參訪團，率團的崔建春說，海南與香港有相似之處，香港有「一國兩制」，海南有自貿港法律，有關法律都屬國家層面。而海南每年舉辦博鰲論壇，處理政治事宜，香港是全球貿易和金融中心，認為兩地可承擔不同角色，日後或可將政界領䄂帶到香港作融合。

看好香港前景 希望進一步升級

他表示，非常看好香港在「一國兩制」下，把八大中心定位打造成世界榜樣，認為本港有潛質、有基礎、有決心，希望香港進一步升級，在全球改革開放中起引領作用。

外交部駐港特派員公署特派員崔建春（右三）4月中偕夫人梁慧麗抵港履新。（外交部駐港特派員公署網站圖片）

今年59歲的崔建春今年4月中抵港履任，接替原特派員劉光源調任中聯辦副主任留下的空缺。根據外交部網站，崔建春過去曾派駐中東和非洲國家。59歲的崔建春2011年曾任中國駐法國大使館公使，一年後出任中國駐科威特國特命全權大使，至2015年任外交部領事司副司長，一年後派駐圭亞那任大使長達5年，2021年改任中國駐尼日利亞大使。