崔建春：很多美國政客有精神病　思想、價值觀沒跟上時代步伐

外交部駐港特派員崔建春稱，已離任的海外法官批評香港法律是不負責任，又批評很多美國政客「思想、價值觀、思維方式還是沒有跟上時代的步伐，我說得客氣一點；不客氣一點，他們確實得了精神病（suffered mental illness）。」



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教育局局長蔡若蓮今日（18日）與中小學校長到訪外交部駐港特派員公署，聆聽國際形勢和中國外交專題講座。崔建春回應記者提問時，質疑美國政客不去關注750萬香港市民，只是關注幾個「民主人士」，怎談得上民主，稱他們不單止「雙標」，更加是「兩面派」（double-dealing）。

來自英國的終審法院非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）指47人案中14名不認罪的被告被判罪名成立，是他決定辭任的最後一根稻草，又指香港有愈來愈明顯的傾向，是以國家安全法律粉碎和平的政治異議，而不僅僅是應對暴亂。

不點名指離任法官批評法治是不負責任

崔建春又不點名回應指有法官離任後批評香港法治，認為是不負責任和雙重標準。他說：「有些國家或戴有色眼鏡來看我們，我認為是正常的，不用大驚小怪，包括跟我們不同意見也好。例如說我們認為有人犯法了，他們認為是民主人士，可能大家有不同觀點，而我們要有自信。」