西貢公路擴闊工程快將上馬　由「一上一落」變來回各雙線

西貢是本港熱門旅遊地點，然而往返西貢與市區的西貢公路，是「一上一落」的雙線單程行車，承載能力早已飽和。西貢區議會明天（18日）舉行交通運輸委員會會議，將討論把西貢公路擴闊成「兩上兩落」的雙線雙程行車。



西貢公路擴闊工程。（路政署文件）

西貢公路擴闊工程。（路政署文件）

現時雙線單程行車 遇意外修路會大塞車

明天討論的是匡湖居至西貢市之間的西貢公路分隔車道工程，根據路政署文件，該路段繁忙時間行車量已經超出道路設計容量，而且雙線單程的道路萬一遇上交通意外或緊急維修，封了其中一條線，就只剩下一條行車線上落，大大影響來往西貢的交通，因此有擴闊道路的需要。

西貢公路擴闊工程。（路政署文件）

西貢公路擴闊工程。（路政署文件）

西貢公路擴闊工程。（路政署文件）

西貢出清水灣道 料由35分鐘減至20分鐘

今次工程還包括增加小巴、巴士「埋站」位，並增設行人隧道和過路處。西貢區議會交通運輸委員會副主席方國珊表示，沿路不時發生交通意外，這些設施將可以提升行人安全，而增設巴士停車處就可以避免影響行車，解決現時小巴、巴士「埋站」後面車輛就要停車的問題。

路政署估算，完工後繁忙時間車流量約為設計容量的60%，西貢出清水灣道的時間將由現時35至40分鐘，下降至約20分鐘。

方國珊（資料圖片）

西貢公路擴闊工程待區議會通過後，將提交至立法會財委會申請撥款，政府將按「設計與建造」合約處理，約需6年完成工程。方國珊指「設計及建造」模式能縮短招標行政程序，可以加快工程進行。

而西貢公路工程亦會一併建造污水渠和食水管，方國珊期望妥善規劃西貢公路地下管道，減少日後維修管道「掘路」對行車的影響。

西貢公路擴闊工程。（西貢區議會文件）