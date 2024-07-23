輸入勞工遭質疑　政府：創更好職業階梯但只適用於「上進的朋友」

政府向立法會交代推算香港人口結構及趨勢，預計勞工人口將在2038年達到高峰的366萬人。不過，有勞工界立法會議員質疑本屆政府「就係輸入、不停輸入」，包括外勞、高端人才，然後評估措施是否有效、有力，詢問當局評估準則為何，及如何衡量本地工人實際情況。此外，有議員指完全依靠輸入人解決人口問題並非長遠解決之道。



勞工及福利局副局長何啟明回應指，政府會在本地創造更好職業階梯，但只適用於「上進的朋友」，相信香港「唔會餓死人」，「但如果要自己過得好，大家要自己盡返個份力」。



政府統計處今日（23日）向立法會研究人口政策和措施小組委員會，交代本港人口結構和趨勢，指未來25年將有152萬人淨移入，包括單程證持有人增加超過89萬人，及各項輸入人才計劃增加39萬人，預計香港總人口會由現時的751萬，增至2046年的819萬；預計勞工人口將在2038年達到高峰的366萬人，之後將回落至2046年的358萬人。

統計處助理處長鄭立仁認爲，政府近年推出多項招攬人才和輸入勞工計劃，將為未來20多年人口增長提供重要動力。他預計，未來65歲以上人士的教育水平較高，參與勞動人口比例會上升，認爲未來10年，整體勞動人口會保持平穩。

政府預計勞工人口將在2038年達到高峰的366萬人。（資料圖片）

工聯會立法會議員鄧家彪指，勞工界認為今屆政府很多措施「就係輸入、不停輸入」，包括外勞、高端人才，詢問當局評估政策效力的準則為何，及如何衡量本地工人實際情況。勞工及福利局副局長何啟明指，過去的人口政策不足以應付新形勢，因此本屆政府才推出高才通等政策，而香港經濟得以運轉，需要不同工種有足夠人力填補，因此無論有居留權的政策如高才通等，及無居留權政策均會大力推動。

何啟明：相信香港「唔會餓死人」

至於對本地工人的保障，何啟明指政府會在本地創造更好職業階梯，但只適用於「上進的朋友」，相信香港「唔會餓死人」，「但如果要自己過得好，大家要自己盡返個份力」。

鄧家彪回應指港人肯拚搏，疫情3年因失業而領取綜援的數字20,000宗不到，較沙士時的5萬多宗，明顯看到自力更生精神，希望當局不要假設有很多人願意躺平，又指再就業津貼很多人申請，可見很多中高齡人士希望就職，但憂慮大幅輸入外地勞工會壓抑工作機會以及工資增長。

多名議員質疑政府欠完善人口政策

陳紹雄：政府用「貼膠布式」政策 促更新人口政策

另一議員陳紹雄指，政府的人口政策措施報告公布已經是9年前的事，周邊城市的競爭和發展對比當年已很不一樣，認為應定期就人口政策進行檢討和更新，又指政府讓人感覺用「貼膠布式」的政策，即每年發現有甚麼問題就在施政報告中增設措施，認為應做更新版人口政策。何啟明則回應指，政府明年初將展開新一輪人力資源推算，研究在傳統行業，及八大中心相關行業的人力需求。

新民黨議員容海恩也指，政府沒有高層次政策解決人口問題，又指香港人口欠缺自然增長，完全倚靠內地來港的專才和優才，不是長遠解決辦法。