狄志遠爆官員投訴議員　掀建制隔空罵戰：監督非對抗｜政壇諸事町

改選舉制度後的立法會，官員、議員劍拔弩張的場面非常罕見，新思維立法會議員狄志遠日前透露，曾經有官員覺得議員的批評不好，致電對方「投訴」，籲政府胸襟廣闊些，言論一出掀隔空罵戰。



民建聯立法會議員周浩鼎與新民黨立法會議員容海恩先後撰文，周浩鼎點名指狄志遠的「議會欠缺多元聲音」言論誤導市民，提到監督不等於對抗，過去部分政策措施也是聽到議員的聲音後改善。容海恩同指監督與對抗是兩回事，官員應虛心接受意見，而非小心眼的「投訴」，行政立法機關應多做實事，少一些政治抽水。



7月23日，新思維狄志遠與傳媒茶敍。（李宇婷攝）

狄志遠爆有官員不滿議員批評 致電議員：「唔使咁啊？」

狄志遠周二（23日）與傳媒茶敍時提到，今屆議會未能突顯多元聲音，透露有官員不滿議員提出反對意見，覺得議員在會議上的批評不好，於是致電議員「唔使咁啊？」着議員不用這樣批評。狄志遠呼籲政府胸襟廣闊些，容納不同意見，才可集思廣益。

民建聯立法會議員周浩鼎今天（25日）在Facebook撰文，與新思維議員狄志遠隔空罵戰。（周浩鼎Facebook）

周浩鼎與狄志遠隔空罵戰斥言論誤導 「監督不等於對抗」

民建聯立法會議員周浩鼎今天（25日）在Facebook撰文，與狄志遠隔空罵戰，他點名指狄志遠的「議會欠缺多元聲音」言論誤導市民，形容改選舉制度及落實愛國者治港後，行政立法關係重回正軌，議員亦能「從良政善治的角度監督」，議會上不同的同事，也經常向政府提出不同的意見，當然也包括反對的意見，並讓政府作出適切糾正。

周浩鼎說一些政策措施也是聽到議員的聲音後改善，舉例社區保姆的時薪，由25元提升至約60元。（資料圖片）

周浩鼎說，監督不等於對抗，「不是愈多對抗就代表監督的質素高，更加不是越多對抗就代表施政成效會高。」他說一些政策措施也是聽到議員的聲音後改善，舉例社區保姆的時薪，由25元提升至約60元，盼能改善基層市民照顧兒童的需要，反問「試想像如果在從前反中亂港充斥議會不斷的對抗當中，哪能把這些有利於香港發展的措施順利實踐?」

新民黨立法會議員容海恩說，官員也應虛心接受議員和社會各界的意見，共同探討如何改進工作，而非小心眼的「投訴」。（資料圖片/盧翊銘攝）

容海恩：監督與對抗兩回事 官員應虛心接受意見而非「投訴」

新民黨立法會議員容海恩昨天（24日）同樣在Facebook上撰文，提到監督與對抗是兩回事，行政與立法部門之間應該要有良性互動，共同為香港的發展努力。她說作為民意代表，議員有責任監督政府施政，提出建設性意見，推動社會進步，「批評要客觀理性，針對事情不針對個人，才能發揮積極作用」。

一個成熟、開明的政府，應該願意接納不同聲音，廣納良言。唯有百花齊放、百家爭鳴，才能集思廣益。 新民黨立法會議員容海恩

她說官員也應虛心接受議員和社會各界的意見，共同探討如何改進工作，而非小心眼的「投訴」，行政立法機關應本著為民服務的使命，多做實事，少一些政治抽水，凝聚共識。