國民黨連勝文：遺憾台灣香港中斷官方往來　堅信港人終能克服波折

本港關閉駐台灣經貿文化辦事處至今3年多，國民黨副主席連勝文對兩地官方往來中斷感到遺憾，稱兩地關係密切，如果沒有官方的溝通，對民間交流不是一件好事。他又說香港已經是中國大灣區的軸心城市之一，與其他大灣區的城市們互相回應，他對香港人充滿信心，認為不論經過甚麼波折，港人終究可以克服各種挑戰。



9月10日，「2024港粵澳台青年企業家峰會」開幕，出席的包括國民黨副主席連勝文。（歐嘉樂攝）

連勝文：不論任何波折 港人終能克服

連勝文今天（10日）到香港出席「2024港粵澳台青年企業家峰會」，他致辭時說，香港已經是中國大灣區的軸心城市之一，與其他大灣區的城市們互相回應，他對香港人充滿信心，認為不論經過甚麼波折，終究可以克服各種挑戰。他續說香港作為亞洲的世界城市，不只是中國的重要對外門戶，也是一個東西方交集，人文薈萃的世界之都，也持續扮演兩岸三地重要的金融及貿易中心，同時香港更是中國大灣區的軸心城市，與其他大灣區的城市，相互輝映。

連勝文最近曾到深圳、澳門及廣州，他說深圳發展驚艷到他，對於澳門的觀光旅遊產業，他充滿敬意，感覺澳門的觀光旅遊業，仍然維持，甚至超越過去的水準，而廣州在他心目中地位甚至超越洛杉磯對於美國的重要性。

對於灣區發展，他表示整個大灣區的確充滿無窮潛力及魅力，對灣區感到有信心，他解釋指灣區是人才的集中地，金融、貿易和觀光等各領域都有來自包含兩岸三地的人才，更重要的是許多年輕企業家，投入創新創業的行列，最後變成世界第一的企業，他希望未來來自兩岸四地的所有年輕人，可以在大灣區透過互相合作，強強結合，優勢互補。

9月10日，「2024港粵澳台青年企業家峰會」開幕。（歐嘉樂攝）

連勝文：台港中斷官方往來感遺憾

連勝文在會後被問到台港中斷官方往來，他說香港跟台灣民間的交流很密切，不少台灣朋友來香港、香港的朋友來台灣，「但是不管是半官方或是官方的接觸，基本上民進黨執政當中，全部都停了。因為現在來講幾乎沒有一個，我們可以看得到的比較有效的溝通管道」，對此感到很遺憾。