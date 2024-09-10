港區人大考察開封　陳勇在當地出生成長：汴京香港承載歷史脈絡

港區第十四屆全國人大代表專題視察組繼續河南考察，今日（10日）到了開封，亦即是北宋的汴京。在當地出生、成長的陳勇表示，千年前的汴京和現在的香港都是國際都會，兩地承載着中華文明歷史的脈絡。



今日行程對陳勇來說是回鄉尋根之旅，他指開封在北京時稱作汴京，是世界最繁榮的城市之一，是國際都會，亦是在自身時代的文化和經濟交流樞紐。及後南宋遷都杭州，再到宋帝昺南下香港，中華文明的歷史的脈絡清晰可見。他認為兩地可以加深合作，不限文化領域，還包括了經濟、創新科技和愛國主義教育等方面。

視察組參觀了清明上河園，這裏重現了古都汴京的繁華景象。街道兩旁的酒肆、茶館、綢緞莊、鐵匠鋪等，讓人仿佛穿越回北宋的市井之中。穿著古裝的工作人員和汴繡匠人現場複刻《清明上河圖》，生動地展現了北宋時期的生活場景，實現了「人在畫中遊」。此外亦欣賞了《大宋·東京夢華錄》中《滿江紅》的表演，陳勇指表演將岳飛精忠報國的精神展示得淋灕盡致。

陳勇說，開封不只在文化旅遊產業取得顯著成就，工業基礎也極為堅實，視察組參觀了奇瑞汽車以及益海嘉里食品的工廠，了解到當地多元工業體系。