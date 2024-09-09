港區人大視察殷墟博物館　聽取安陽市檢察院滙報工作

港區全國人大代表專題視察組今日（9日）繼續在河南的行程，一行早上視察殷墟博物館，了解「中華文明探源工程」與文物保護情況。此外，視察組聽取安陽市人民檢察院滙報工作，及前往安陽市中級人民法院，視察訴訟服務中心和信息集控中心，了解法院相關工作。



港區人大視察組到殷墟博物館（陳勇提供）

港區人大視察組到殷墟博物館（陳勇提供）

殷墟博物館位於洹水河畔，與殷墟宗廟宮殿區隔河相望，是全國首個全面展示殷商文明的國家重大考古專題博物館。館內鎮館之寶——商代的「亞長」牛犧尊、一件祭禮的酒器，今他們對古人在青銅器製作上的匠心獨運表示敬佩。還看到了商代人使用的陶「搓澡巾」，瞭解商朝的社會生活情況，而一片片甲骨文更是向世人訴說著千年前的殷商故事。

視察組亦在博物館內聽取安陽市人民檢察院匯報（陳勇提供）

視察組亦在博物館內聽取安陽市人民檢察院匯報，2023年以來安陽市兩級院公益訴訟檢查部門9篇案例入選最高檢典型案例，7篇經驗做法被最高檢院轉發。視察組又到安陽中院訪問，參觀法院內的訴訟服務中心，該中心採用線上線下相結合的立體化訴訟服務新模式，實現遠程服務，讓群眾能夠一站式解決事務。

視察組又到中國文字博物館，該博物館是中華漢字文化的科普中心，以漢字為主幹，以少數民族文字為重要組成部分，以科學的方法和現代化的展示手段充分展示出中華民族一脈相承的文字。

馬逢國（右三）指安陽地區作為甲骨文出土最為豐富的地區，提供了珍貴的歷史資料（陳勇提供）

馬逢國（中）

視察組組長馬逢國表示，最近幾天的河南之旅中，深刻體會到夏、商、週三代的文化成就。安陽地區，作為甲骨文出土最為豐富的地區，提供了珍貴的歷史資料，成為夏、商、週三代文明的有力證明。他指，當回顧這些歷史遺產時，有充分的理由感到驕傲，因為祖先在數千年前已締造了輝煌的文化成就。

陳仲尼則稱，參觀殷墟博物館，學習了3000多年前已經建立的基本社會秩序，這種社會基礎與現今的社會相差不大，他們都不斷為人類文明進步作出努力、注重經濟發展及改善生活，正好啟發國家及香港的同胞們必須著力高質量經濟發展、攻堅高薪科技突破及改善民生，這才是國家長治久安之道。

陳曼琪表示，安陽中院法院明確支持香港仲裁、調解機構參與大灣區多元解紛機制建設。香港國際商事仲裁、調解及法律服務定可在國內國際雙循環下發揮積極重要作用，香港法律界也可大大拓展法律服務市場。她又認為內地的數字法院建設發展成熟，香港亦擁眾多國際法律人才。香港借助內地數字法院建設加快司法科技應用，內地透過香港國際法律人才加速涉外法治建設，互利共贏。