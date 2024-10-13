蛻變計劃｜陳智思：勿讓猜忌妨礙修補分裂　否則將損失一批年青人

2019年社會運動，有超過一萬人被捕，部分已刑滿出獄。團結香港基金主席、前行政會議非官守成員召集人陳智思說，社會沒有正式的修補衝突的過程，認為給予已承擔法律後果的年輕人重新上路的機會，才能對過去一段時間那一種分裂，作出一小步的修補。



他又說，曾在參與活動時和其他參與者交談時，發現原來大家也希望做點事，但擔心外界觀感，包括會否被判斷為支持某一立場的人，形容心驚膽跳。他呼籲，不要讓猜忌妨礙我們作為社會一份子做應該要做的事，否則最終我們整個社會便會損失一批年青人。



宋恩榮（左）及其妻子宋陳寶蓮（右）2020年中牽頭成立「蛻變計劃」，主要為25歲以下被捕青年提供免費的情緒輔導及法律支援，並助刑滿釋放青年重投職場或校園、規劃人生。（資料圖片／歐嘉樂攝）

「蛻變計劃」於2020年由宋恩榮及宋陳賣蓮等一群學者及專業人士成立，為近年被捕的年輕人給予輔導等支援，2021年為獲釋年輕人提供協助，讓他們重返社會。

陳智思在接受蛻變計劃訪問的影片中說，年輕人是香港重要的一環，個別年輕人過去不論任何原因或2019年社運犯刑事罪，社會都要給予機會支持他們，作為僱主，如果應徵者適合公司，應該給他一個機會，他個人就一定支持，會留意應徵者的心態、做事是否認真，最重要是他現在用什麼態度重新工作，亦呼籲僱主支持。他又稱，若犯過事的青年如今心𥚃仍想著對抗，將是另一個決定，不過自己接觸到的青年不是這情況。

陳智思接受計劃影片中說，年輕人是香港重要的一環，個別年輕人過去不論任何原因或2019年社運犯刑事罪，社會都要給予機會支持他們。(影片截圖)

他憶述曾被邀請到懲教所立德學院和在囚年青人聊天，認為他們是正常年輕人，而且希望有更新機會，若社會不給予機會，他們會更無望，在現時經常說要留人才、招攬人才的背景下，絕非好事。

我唔覺很佢哋係一個重犯，佢哋係好正常嘅年輕人，佢哋係好想有機會可以再繼續讀書，或者找一份工作，正正因為曾失去機會，今天再給他們機會，我相信他們會更加珍惜，若連機會都唔畀，佢哋對社會更無望，反而更激發佢對社會、制度嘅不滿，可能重犯，最終佢幫唔到社會，社會少咗經濟動力。 團結香港基金主席、前行政會議非官守成員召集人陳智思

社會給予機會才能修補分裂

社會運動五周年，陳智思說2019年社運後沒有一個正式的修補這衝突的過程，認為不能當沒有事情發生過，已承擔後果，經過法律程序，亦可能坐過監後的被捕者願意重新上路，社會願意給予機會，才能對過去一段時間那一種分裂，作出一小步的修補。他又說其實在囚人士或者經已出獄的人士可能對整件事更有想法，重新回看反思是否值得，認為不一定是負面事。

唔去講其實背後有好多問題，係未有真真正正嘅機會讓大家抒發，今日大家重新接納佢，大家去傾，幫助社會正面面對當時發生嘅事。修補嘅意思唔係邊個啱邊個錯，經歷大型社會事件後唔可以當無發生過。 團結香港基金主席、前行政會議非官守成員召集人陳智思

說這番說話完全不考慮外界觀感

對於有個別僱主或商界擔心因聘請曾犯事的人被標籤，陳智思對此表示理解，亦正正是社會面對的問題。但他指，沒有權威性消息知道中央政府如何看待2019年犯事年輕人，但自己親自認知下，中央政府重視年輕人，過去一段長時間，不斷強調年青人的重要，相信中央政府希望誰願貢獻香港一定予以支持。

陳智思認為不要讓猜忌妨礙我們作為社會一份子做應該要做的事，否則最終我們整個社會便會損失一批年青人。(資料圖片)

他說曾參與活動時和其他參與者交談時，原來大家也希望做點事，但擔心外界的觀感，包括會否被判了支持某一立場的人，形容心驚膽跳，可能還有更多人有相同的想法。他說完全不考慮外界如何看待他現在的這番說話，或者被揣測他將來計劃，認為應該要去做就要去做，不要讓猜忌妨礙我們作為社會一份子做應該要做的事，否則最終我們整個社會便會損失一批年青人。