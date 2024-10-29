強制的士裝車CAM方案年底出爐　議員引述司機支持：避免被「屈」

立法會交通事務委員會今日（29日）開會，自由黨航運交通界議員易志明表示，的士司機希望盡快安裝車CAM以免被人「屈」，促請提交落實時間表。運輸及物流局局長林世雄預告很快與業界討論，形容是有效方式處理爭拗，兩個月內向立法會交代，惟未有提及何時落實，「大家傾到咁上下會明確啲」，強調有共識就會盡快做。



施政報告鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供資訊，有司機坦言「唔識喎」，冀局方資助買翻譯機。林世雄希望車隊能夠向外國旅客提供簡單資料，「識返兩句（外語）都歡迎，覺得大家都開心」。



立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌認為，的士裝車CAM可能涉及修例，實施前後可能都要一年時間，希望當局盡快落實。（資料圖片/梁鵬威攝）

一、兩個月內提交強制的士裝車CAM方案

立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌認為，的士裝車CAM可能涉及修例，實施前後可能都要一年時間，希望當局盡快落實。工聯會選委界立法會議員陸頌雄、民建聯選委界立法會議員葛珮帆亦同意，葛反問局方為何不盡快落實；同屬民建聯的劉國勳建議政府協助的士安裝系統，藉此獲取大數據，例如每日行駛多少公里、接多少單等。

運輸及物流局局長林世雄表示正研究裝車CAM，年底前會回到委員會討論。（資料圖片／歐嘉樂攝）

林世雄表示正研究裝車CAM，年底前會回到委員會討論。他又稱，攝錄系統資料如何存放、安排等都需要與業界討論，有共識後相信推展進度都會加快。運流局常任秘書長陳美寶補充指，局方、署方積極研究強制裝車CAM措施，需要考慮法例賦予的權力，未來一兩個月就立法建議、強制安裝的配套等提交立法會。

新民黨立法會議員葉劉淑儀指，香港港口的吞吐量上月下跌。（資料圖片）

明年中或之前成立香港海運港口發展局

新民黨立法會議員葉劉淑儀指，香港港口的吞吐量上月下跌，又指紐約、倫敦都已轉型為航運服務，問及成立香港海運港口發展局的時間表，有甚麼措施增加香港競爭力。林世雄表示，下周會在經濟發展委員會討論相關事宜，望明年中或之前成立。

田北辰表示，路政署未來要負責多個項目，形容「識飛都唔掂啦」，重提政府2021年提出成立獨立的鐵路署，希望加多個角色處理相關工作。（資料圖片）

田北辰追數重提成立鐵路署 林世雄：之後再檢視

實政圓桌立法會議員田北辰表示，路政署未來要負責多個項目，形容「識飛都唔掂啦」，重提政府2021年提出成立獨立的鐵路署，希望加多個角色處理相關工作。林世雄表示，現時有5個鐵路發展項目，鐵路署是希望加強監督，惟去年中都有成立北都鐵路辦，有同事負責不同鐵路項目，之後會再檢視鐵路署。

白石角站｜港鐵東鐵綫白石角站目標2033年或之前落成，預計今年年中提出土地發展和興建車站方案，明年展開城市規劃的法定程序。（資料圖片／余俊亮攝）

議員不滿白石角站工程需時10年 洪水橋／厦村集體運輸招標等2年

會上，多名議員關注基建速度，民建聯立法會議員陳克勤質疑為何港鐵白石角站要興建10年，同時希望考慮車站與附近民居的接駁安排。林世雄表示，已收到港鐵就白石角站工程的報告，局方正研究，希望壓縮規劃及建造期，重申在現有的東鐵綫增加一個站，要兼顧工程期間附近港鐵站不能停運，所以有難度，但承諾會盡快完成規劃設計，考慮多用預製組件。

新民黨立法會議員李梓敬指，洪水橋／厦村新發展區綠色集體運輸系統招標要等到2026年，質疑是否可以加快。（資料圖片／歐嘉樂攝）

新民黨立法會議員李梓敬指，洪水橋／厦村新發展區綠色集體運輸系統招標要等到2026年，質疑是否可以加快，形容招標需時2年很誇張。林世雄表示今年內會邀請機構提交意向書，至於啟德和東九龍的集體運輸系統則明年招標，形容系統是新事物，會盡力做。

南港島線西段擬定路線。（鐵路發展策略2014）

南港島線西段又等多10年？ 林世雄：沒有放棄

民建聯立法會議員陳學鋒表示，白石角站至少仍有眉目，但南港島線西段由2014年至今年年底才有方案，不知道是否又要等多十年，質疑華富邨完成重建後，南港島線西段都未能完工，希望盡快落實。林世雄表示沒有放棄，年底前會就南港島線西段方案到交通事務委員會交代。