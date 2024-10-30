帶BB北上好消息！口岸准即場簽發單次出入境證　附申請方法+文件

父母帶新生嬰回內地，申請回鄉證一般要12個工作天，對急需北上的父母都頗為「頭痕」。不過，這項規定即將鬆綁，國家出入境管理局將容許父母在口岸為新生嬰辦理單次出入境證，有效期3個月，即時申請，即時獲批！適用於羅湖、皇崗、蛇口、深圳國際機場口岸，措施生效日期有待公布。



成功爭取的民建聯主席陳克勤今日（30日）表示，新規定方便父母帶同新生嬰回內地辦急事，無須勞煩親友代為照顧，他感謝國家的支持，希望新規定拓展至更多口岸，如港珠澳大橋及深圳灣口岸。



羅湖口岸。（資料圖片/洪芷菁攝）

口岸准即場批單次出入境證 即睇申請方法+文件

想申請回鄉證的18周以下新生嬰，必須由監護人陪同至香港中旅社辦證，先在網上登記預約，不設現場取籌。一般而言，由受理申請到取得回鄉證需要12個工作天。不過，國家出入境管理局將有新安排，容許父母帶嬰兒到口岸即場辦理單次出入境證，即時申請即時批准，所需文件與申請回鄉證一樣，詳情如下：

皇崗口岸（資料圖片）

新生嬰一次出入境通行證

證件有效期：3個月

適用口岸：羅湖、皇崗、蛇口、深圳國際機場口岸（包括福永碼頭）

所需文件：嬰兒身份證明文件、嬰兒出生證明、監護人身份證明等

措施生效日期：待內地部門公布

10月30日，民建聯主席陳克勤和立法會議員李慧琼在立法會見記者。（何夏怡攝）

陳克勤冀拓展至港珠澳大橋及深圳灣口岸

陳克勤表示，早前收到約7、8名香港新生嬰兒父母求助，若急需前往內地，辦理臨時證件最短需要5日，最長要約兩星期。他早前經中聯辦向內地部門反映後，獲國家出入境管理局公民出入境管理司高度重視，批准香港新生嬰父母在特定口岸即場簽發及領取一次出入境證件。

他讚揚新措施方便快捷，惠及要有急事回內地的新生嬰父母，感謝國家出入境管理局的支持，希望日後拓展至更多口岸，如港珠澳大橋及深圳灣口岸。