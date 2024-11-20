葉劉淑儀提出助力本地優質網媒進軍內地　哪個政府部門可跟進？

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀在上周的施政報告致謝議案辯論中，提出有關容許本地優質網媒進入內地市場，她相信本地優質網媒若能在內地運作，可以對香港有更真實的描述，希望政府能作出跟進。不過，政府內部對應由哪個部門負責也存在一個「問號」。



葉劉淑儀指有業界反映應讓本地優質媒網進入內地市場（直播截圖）

立法會上周三（13日）起一連三日進行施政報告致謝議案辯論，當中第一部分涉及的主要政策範疇是結合大灣區優勢，相互擴容、發揮「一國兩制」制度優勢、強化跨政策統籌體系機制等。負責回應的官員則包括政務司司長、律政司司長、政制及內地事務局局長、保安局局長和公務員事務局局長。

葉劉淑儀當日指，有業界反映為何本地優質網媒不能入內地市場？若他們願接受內地一切規管，甚至合資經營模式也接受，相信優質網媒若能在內地運作，可以對香港有更真實的描述。

她又稱，小紅書上常有有涉港的誤傳消息，例如：「『港人永久身份重磅消息』屬誤解，相信曾局長（政制及內地事務局局長曾國衞）一睇就知。」她認為，若本港優質網媒能以合資方式在內地運作，廣告收入增加的同時，也可讓內地同胞增加對本港的了解。她希望政府能作出跟進。

。（資料圖片）

葉劉淑儀當時的發言並無指明，有關協助本地優質網媒進入內地市場，應由哪個政府決策局或部門負責。而當日官員的回應也沒有觸及關於網媒的建議。

被點名的政制及內地事務局局長，她也只是認為局長應有留意到內地社交媒體出現一些涉及香港的誤傳消息。而政制及內地事務局工作大致可分為三個範疇，當中首位的正是統籌、協調及推動與內地更密切的聯繫和互惠共贏的合作和發展，包括統籌特區政府與中央有關部門的聯繫、推動香港和內地的區域合作項目，及統籌香港特區政府駐內地辦事處的運作。

網媒進軍內地市場純屬商業決定

葉劉淑儀在致謝議案辯論中拋出問題，但據悉政府內部對應由哪個決策局負責有「問號」，主流看法認為進軍內地市場屬個別傳媒的商業行為和決定。

至於中央十月初與本港簽署《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉服務貿易協議》的第二份修訂協議，放寬多個行業包括影視製作進入內地市場的門檻。不過，網媒並不納入CEPA之內，有意見認為是基於傳媒運作的獨特性。

浸會大學新聞系系主任、專業應用教授李文（浸大新聞系網頁）

李文認為須與內地合資組公司 主打娛樂、體育

特區政府經常強調要融入大灣區發展，如能為本地網媒進入內地市場提供協助，豈不有助融合過程？也有助本地媒體開拓收入來源？教研領域包括新媒體的浸會大學新聞系系主任兼專業應用教授李文接受《香港01》訪問時稱，當局確實強調融合，但他提醒必須要重視政治層面。

他解釋，基於「一國兩制」，媒體在港的運作與內地並不相同，內地對包括網媒在內的媒體有相應發牌和規管制度。加上內地的社會氣氛、民情與本港也不盡相同，他認為，本港網媒如能與內地機構合組公司，較有機會能進入內地市場。他又指出，按規定，內地機構股份持有權至少要達百分之五十一，且須每年接受網訊辦年檢，審核資質（資格），通過查核方能續發牌照繼續營運。

他認為，內地對網媒的內容發放也有規範，網媒若擬在本港製作的本地內容於內地網上發放，操作上也有難度，認為必須「另起爐灶」獨立製作適合內地的內容。內地網上資訊平台對採訪權亦有規範，李文指內地一些主要網上資訊平台，對時政新聞並不具備採訪權，只可轉載官方媒體的新聞發佈，娛樂、體育新聞兩大範圍，則容許相關機構派員自行採訪。他提到，內地即使個人要開設微信公眾號，也要經審核和批准，發放內容須合規，對媒體機構的發放規範要求相信更高。

因此，他認為若內地容許本地優質網媒首先是與內地機構合組公司，主打娛樂、體育新聞，能進入內地市場的機率料較高。不過，他預計本地網媒能進入內地市場的過程會相當漫長，始終內地與香港社會情況不盡相同。