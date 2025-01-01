貧童評十大議題八項不合格　內地母親來港團聚、歧視問題得0分

香港社區組織協會及兒童權利關注會今日（1日）發表「民間兒童專員報告」，由貧窮兒童選出2025年十大關注事項，並提出多項建議。出席的兒童認為，過渡性房屋、公屋仍供應不足，又指出地區康健中心服務對象不包括兒童，認為貧富懸殊持續，政府的「共創明teen」名額、功能有限。



此外，貧窮兒童對政府2024年十大兒童議題表現評分，每項滿分為10分。結果顯示8項不合格，其中對內地母親來港團聚、移民學童及家庭被歧視的問題評0分。不過，總體評分為26分，較去年高5分。



兒童評十大議題8項不合格（馮子健攝）

過渡性房屋不足 學童網上支援少

十項議題的評分方面，僅房屋政策、處理疏忽照顧兒童問題合格、得5分；教育政策、貧富懸殊問題上得4分。出席的兒童們就十項關注議題逐一介紹，房屋政策方面，認為過渡性房屋、公屋仍然供應不足；教育方面認為政府對幼稚園學童網上支援、津貼不足，對專上學生資助額太少。

欠缺兒童診所 共創明teen名額有限

醫療政策方面，他們給予3分，批評地區康健中心服務對象不包括兒童，沒有兒童診所、沒有兒童醫療券。社會福利方面則給2分，認為綜援金額不足。

兒童評十大政策8項不合格（馮子健攝）

疏忽照顧問題上，他們指出政府至今仍未訂立《沒有保護罪》，推出的社區保姆計劃名額有限。貧富懸殊方面，他們指「共創明teen」名額有限，消除跨代貧窮遙遙無期。

他們亦指出，香港兒童不能申請在內地媽媽來港，政策上沒有進展；新移民歧視持續嚴重，故兩項評0分。記者會上就讀中六的學生稱，媽媽被在港的丈夫拋棄，至今無香港身分證難就業。

兒童評十大政策8項不合格（馮子健攝）

促制定全面扶貧政策 檢討醫療制度

對於十大政策，他們提出多項建議，包括促請政府制定全面扶貧政策、消除跨代貧窮問題；創造10萬個適合基層的就業機會；設立兒童中央資料庫，掌握貧窮兒童需要；設立獨立及法定的兒童事務專員檢察兒童權利的落實；檢討醫療制度、確保兒童健康受保障等。