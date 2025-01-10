李家超深圳出席論壇　籲企業在內地創新創業、利用CEPA貢獻國家

行政長官李家超（10日）在深圳出席一個工商界論壇時指，深圳發展如日中天，香港擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，鼓勵香港及全球企業在內地創新創業，利用《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）的優惠待遇貢獻國家，並在內地開拓商機。他亦期望香港工商界能全力發展海內外網絡，回饋香港，呼籲業界要改革求變，指新一輪科技革命和產業變革迅速，擴大高水平的對外發展機遇。



深圳市委書記孟凡利表示，香港一直是深圳學習的榜樣和做事的標桿，未來會繼續向香港這位「老大哥」學習。



行政長官李家超今日（10日）在深圳出席由香港工業總會和粵港相關機構聯合舉辦的大灣區（深圳）工商界交流會2025，並在晚宴致辭。（政府新聞處）

大灣區（深圳）工商界交流會在深圳舉行，李家超率領創新科技及工業局局長孫東等官員出席，與粵港澳三地政府及企業代表，探討大灣區發展機遇。李家超以主禮嘉賓身份出席交流會致辭時，港深河套區發展結合了兩地的獨特優勢，政府會致力將香港優秀的基礎研究能力，結合大灣區城市成熟的產業鏈和製造業體系，讓香港園區成為具國際競爭力的產業中式轉化基地。

他又指，二○二五年剛開始，這次是他今年第一次在香港以外的訪問行程，很高興在兄弟城市——深圳，與接近1 000位粵港澳政商界朋友在每年一度的「千人宴」上，共商粵港澳大灣區的高質量發展。

（左五起）創新科技及工業局局長孫東教授、立法會主席梁君彥、深圳市委書記孟凡利、行政長官李家超、香港工業總會主席莊子雄、政制及內地事務局局長曾國衞、深圳市委常委、秘書長鄭紅波今日（10日）在深圳出席由香港工業總會和粵港相關機構聯合舉辦的大灣區（深圳）工商界交流會2025。（政府新聞處）

創新科技及工業局局長孫東發表主題演講，指香港在推動大灣區的新質生產力生產發揮重要角色，要發揮企業家優勢，加強工商界參與。人才是行業發展的關鍵，香港工商界同政府以不同政策推動工商界發展，施政報告提出3個百億元計劃，鼓勵工商界通過科技，加強競爭力，強調計劃需要工商界配合，才能實現。

行政長官李家超（右二）今日（10日）與政制及內地事務局局長曾國衞（右三）和創新科技及工業局局長孫東教授（右四）在深圳出席由香港工業總會和粵港相關機構聯合舉辦的大灣區（深圳）工商界交流會2025，與香港青年交流。（政府新聞處）

孫東又指，工商業界要主動對接國家發展大局，政府和國家相關部門一直有積極溝通，簽署多項文件，令工商業界能參與國家各個項目。他說，河套區是國家發展新質生產力的重要地點，要加快河套香港園區發展，讓頂尖實驗室落户，凝聚全球創科資源，並要以一區兩園制度，推動科技創新發展。