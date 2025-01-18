年中推完稅煙標籤先導計劃、零售層面執法　陳子達：令白牌煙淹沒

撰文：黎詠儀
出版：更新：

海關擬在今年中推出完稅煙標籤制度先導計劃，最快明年第三季實施新制度。新制度下，關員會用標籤掃描器，主要在零售層面執法，掃描商販售賣的香煙，檢查完稅了沒，一般煙民只要在正當商舖購買已貼標籤香煙，不會受影響。海關關長陳子達稱，每個標籤成本不用數元，先導計劃由一間本地煙商參與，認為制度會令「白牌煙」淹沒，成本效益非常高。

新任海關關長陳子達表明會致力打擊走私煙集團（夏家朗攝）

陳子達接受NOW新聞訪問時指，標籤會由海關向海內外煙商提供，在生產供港香煙時，包裝會貼上防偽標籤，每個標籤成本不用數元，計劃由煙商承擔，大部分煙商支持新制度，先導計劃會由一間本地煙商試行在煙包上貼標籤，運作暢順後就會全面實施。

陳子達稱，如果香煙來到香港才貼標籤，相信在香港整個成本、土地運用方面成本較貴，適應上應該完全沒問題，煙商如果供應其他司法區銷售，它們現時已在做類似標籤。整個制度施行是有些成本，但相對於打擊「白牌煙」即冒充完稅煙在市場上銷售，成本效益非常高。「白牌煙」佔私煙去年檢獲量一成多，陳子達認為推得推行新制度：「市場上『白牌煙』會淹沒，不會再在市場上出現。」

香港海關昨日（12月31日）在西環及數碼港對開海面破獲兩宗大型走私香煙案件，於兩艘漁船上檢獲共約2500萬支懷疑私煙，估計市值約1.14億元。（蔡正邦攝）

陳子達強調，必須正視有些魚目混珠、即在市場上公然地銷售私煙，而又當作完稅煙，認為這是非常不理想。當然將來寓禁於徵時，如果煙草稅再提升，有更多人可能會加入，透過這種方式在市場上兜售未完稅香煙。對於其餘的八成多私煙，他表示會以上游堵截、打擊中游私煙批發商以及巡查屋邨私煙黑點等方式繼續打擊。

另外，陳子達指，烈酒稅下調後，本港的稅率仍較澳門高，暫時未發現有由香港走私烈酒至其他地方的情況：「如果你說要走私，水向低流的原理，基本上不會由香港走私到別的地方。」

私煙案去年2.1萬宗按年飆80%　完稅煙標籤制度料明年第三季前實施海關就完稅煙標籤制度展開顧問研究　何珮珊：預計3個月後有結果
海關
煙草稅
私煙