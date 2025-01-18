年中推完稅煙標籤先導計劃、零售層面執法　陳子達：令白牌煙淹沒

海關擬在今年中推出完稅煙標籤制度先導計劃，最快明年第三季實施新制度。新制度下，關員會用標籤掃描器，主要在零售層面執法，掃描商販售賣的香煙，檢查完稅了沒，一般煙民只要在正當商舖購買已貼標籤香煙，不會受影響。海關關長陳子達稱，每個標籤成本不用數元，先導計劃由一間本地煙商參與，認為制度會令「白牌煙」淹沒，成本效益非常高。



新任海關關長陳子達表明會致力打擊走私煙集團（夏家朗攝）

陳子達接受NOW新聞訪問時指，標籤會由海關向海內外煙商提供，在生產供港香煙時，包裝會貼上防偽標籤，每個標籤成本不用數元，計劃由煙商承擔，大部分煙商支持新制度，先導計劃會由一間本地煙商試行在煙包上貼標籤，運作暢順後就會全面實施。

陳子達稱，如果香煙來到香港才貼標籤，相信在香港整個成本、土地運用方面成本較貴，適應上應該完全沒問題，煙商如果供應其他司法區銷售，它們現時已在做類似標籤。整個制度施行是有些成本，但相對於打擊「白牌煙」即冒充完稅煙在市場上銷售，成本效益非常高。「白牌煙」佔私煙去年檢獲量一成多，陳子達認為推得推行新制度：「市場上『白牌煙』會淹沒，不會再在市場上出現。」

香港海關昨日（12月31日）在西環及數碼港對開海面破獲兩宗大型走私香煙案件，於兩艘漁船上檢獲共約2500萬支懷疑私煙，估計市值約1.14億元。（蔡正邦攝）

陳子達強調，必須正視有些魚目混珠、即在市場上公然地銷售私煙，而又當作完稅煙，認為這是非常不理想。當然將來寓禁於徵時，如果煙草稅再提升，有更多人可能會加入，透過這種方式在市場上兜售未完稅香煙。對於其餘的八成多私煙，他表示會以上游堵截、打擊中游私煙批發商以及巡查屋邨私煙黑點等方式繼續打擊。

另外，陳子達指，烈酒稅下調後，本港的稅率仍較澳門高，暫時未發現有由香港走私烈酒至其他地方的情況：「如果你說要走私，水向低流的原理，基本上不會由香港走私到別的地方。」