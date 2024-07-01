海關就完稅煙標籤制度展開顧問研究 何珮珊：預計3個月後有結果
撰文：文維廣
出版：更新：
海關關長何珮珊今日（1日）透露，已就完稅煙標籤制度展開顧問研究，預計3個月後有結果，將參考外國標籤制度，並按香港實際情況推出措施。
何珮珊今早出席慶回歸酒會時指，推出標籤制度後，會按需要向政府爭取額外資源，調配更多人手執法。
何珮珊早前指近期「白牌煙」有普及化趨勢，但執法有困難。為增執法成效，政府擬推行的部分短期控煙措施着墨於加強打擊私煙，包括引入完稅煙標籤制度，識別已完稅和未完稅煙，正做顧問研究。政府計劃在每支完稅香煙，或者在煙包上印識別碼，令市民更易辨識是否私煙。此外，當局亦擬提高私煙相關罰則，由最高可罰100萬元及監禁兩年，上調至可罰200萬元及監禁7年，並將罪行列入《有組織及嚴重罪行條例》，可凍結與犯罪有關資產。
另外，何珮珊指，《維護國家安全條例》生效後，社會局面大致平穩，但政府仍然特別關注，可能危害國家安全的風險，海關會在口岸堵截所有受管制物品及違禁品，包括可能危害國家安全的物品。
控煙辦「放蛇」打擊加熱煙 七人車檢逾萬元貨 帶走男賣家或檢控控煙｜邵家輝憂影響旅遊業 盧寵茂：旅客來港目的不是吸煙控煙｜水煙未被列入規管 吸煙與健康委員會倡循序漸進禁加調味劑控煙｜將禁加味煙 盧寵茂：呢啲唔係戒煙入門 係食煙入門控煙｜吸煙與健康委員會望盡快推行新措 報販業憂修例或現結業潮控煙｜煙民質疑禁電子煙：內地都唔禁 香港點解禁？控煙｜禁「火車頭」存執法難度放中期探討 長遠考慮年齡劃線禁售控煙｜政府修例禁擁有電子煙加熱煙 醫衞局：是時候進一步管制控煙｜政府推10項短期措施禁排隊時吸煙 禁煙區吸煙罰增至$3000控煙｜排隊禁煙 政府年底提修例禁自用電子煙 下步禁「火車頭」控煙｜消息：短期內研禁「排隊」吸煙 禁「火車頭」列中長期研究