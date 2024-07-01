海關就完稅煙標籤制度展開顧問研究　何珮珊：預計3個月後有結果

海關關長何珮珊今日（1日）透露，已就完稅煙標籤制度展開顧問研究，預計3個月後有結果，將參考外國標籤制度，並按香港實際情況推出措施。



海關關長何珮珊。（盧翊銘攝）

何珮珊今早出席慶回歸酒會時指，推出標籤制度後，會按需要向政府爭取額外資源，調配更多人手執法。

政府已就完稅煙標籤制度展開顧問研究。（郭梓謙攝）

何珮珊早前指近期「白牌煙」有普及化趨勢，但執法有困難。為增執法成效，政府擬推行的部分短期控煙措施着墨於加強打擊私煙，包括引入完稅煙標籤制度，識別已完稅和未完稅煙，正做顧問研究。政府計劃在每支完稅香煙，或者在煙包上印識別碼，令市民更易辨識是否私煙。此外，當局亦擬提高私煙相關罰則，由最高可罰100萬元及監禁兩年，上調至可罰200萬元及監禁7年，並將罪行列入《有組織及嚴重罪行條例》，可凍結與犯罪有關資產。

另外，何珮珊指，《維護國家安全條例》生效後，社會局面大致平穩，但政府仍然特別關注，可能危害國家安全的風險，海關會在口岸堵截所有受管制物品及違禁品，包括可能危害國家安全的物品。