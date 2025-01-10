私煙案去年2.1萬宗按年飆80%　完稅煙標籤制度料明年第三季前實施

本港私煙猖獗，新任海關關長陳子達今早（10日）在港台節目透露，去年底已委託顧問公司研究完稅煙標籤制度，預料今年中推行先導計劃，期望明年第三季前實施。他又指，私煙案去年飆升至約2.1萬宗，按年升80%，同時旅客攜帶超額免稅煙的案件，去年亦飆升至1.9萬宗，按年升94%，反映過去兩年政府增加煙草稅，間接帶動私煙案增長。此外，政府亦計劃今年首季將「太空油」列為危險藥物，海關已引入離子分析儀和拉曼光譜分析儀，加強偵緝能力。



新任海關關長陳子達。（資料圖片／夏家朗攝）

完稅煙標籤制度今年中推先導計劃 冀明年第三季前實施

海關關長陳子達已上任逾一周，接替年屆退休的何珮珊。他今早在港台節目提到五大工作方向，包括繼續提升執法效能；配合政府拼經濟，促進通關便利；加強海關在國際事務上的領導角色；做好團隊內部管理；以及準備繼任人的安排，提前做好部署。

被問到完稅煙標籤制度，陳子達透露，去年底已委託顧問公司研究，目前已制訂大致方向，預料今年中推行先導計劃，與製造商合作測試，由於涉及到立法程序，期望明年第三季前實施。屆時完稅煙包裝盒將加入特定標籤，並引入科技印上防偽特徵，海關職員只需掃瞄即可識別。

▼2023年財政預算案．煙草稅加三成▼



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私煙案2024年增至2.1萬宗 按年升80% 料與加煙稅有關

陳子達並表示，私煙案件於過去兩年踏入高峰，數字相當驚人，主要經由海運流入，其中2023年破獲逾11,800宗私煙案，至2024年已增至逾21,200宗，即增幅達80%，僅一年破獲6.1億支私煙，價值達27億元，反映過去兩年政府增加煙草稅，間接帶動私煙案增長。「無可否認私煙份子有更大嘅利潤。」

同時，海關發現更多旅客攜帶超額免稅煙，即超出每人最多攜帶19支，由2023年堵截逾9,800宗，飆升至2024年逾19,000宗，升幅達94%。「佢哋好多唔係帶多一支兩支，係帶多一條兩條。」

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引入離子分析儀和拉曼光譜分析儀堵截「太空油」

陳子達並指，俗稱「太空油」的依托咪酯在市面興起，個案迅速蔓延，同時製作「太空油」的原材料同屬第一類毒品，主要由海外偷運至本港，政府計劃今年首季將「太空油」列為危險藥物，透過刑罰加強阻嚇性。

陳子達透露，海關在各口岸堵截多個「太空油」個案，去年檢獲共23.5公斤「太空油」原材料，大部份均透過快遞寄至香港，亦有部份個案為旅客攜帶含有「太空油」的電子煙煙彈自用。海關已引入離子分析儀和拉曼光譜分析儀，在海陸空全面堵截，加強偵緝能力。