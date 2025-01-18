張國鈞：運動員職業生涯短　需快速解決爭議讓其專注訓練及比賽

撰文：馮子健
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律政司副司長張國鈞今日（18日）發表網誌指，隨全球體育市場快速崛起，相關糾紛越趨複雜。他表示，運動員的職業生涯一般較短，快速解決爭議能讓他們更專注於訓練和比賽，調解十分適合用來解決體育爭議，若不成事可用體育仲裁解決糾紛。他指香港有穩健可靠的仲裁和調解法律及制度，匯聚具備專業知識及豐富經驗的仲裁員和調解員，在發展體育爭議仲裁和調解方面極具潛力。

此外，他指出，律政司剛在本月初正式成立體育爭議解決諮詢委員會，上星期舉行首次工作會議，期望今年內正式啟動「體育爭議解決先導計劃」。

律政司副司長張國鈞（盧翊銘攝）

張國鈞：要學會轉危為機　調解適合解決體育爭議

張國鈞指，解決爭議是處理人際關係的藝術，要解決的爭議的同時，更要講求有效溝通，保存各方的關係，達致各方滿意的共識，學會面對和化解爭議，轉危為機。

他指，隨著全球體育市場的快速崛起，相關的糾紛也越趨多元和複雜，由於需要特定的專業知識和理解，並且涉及多方持份者的利益，體育爭議相對一般民商事爭議更具特殊性。加上運動員的職業生涯一般較短，快速解決爭議能讓他們更專注於訓練和比賽，享受短暫但精彩的運動生涯。

他認為調解作為一種非對抗性排解糾紛程序，強調爭議各方的溝通和合作，能有效保持大家的關係；調解的和解方案亦十分靈活，可以不受傳統法律框架的限制，使得爭議各方較容易達至互利共贏的結果，十分適合用來解決體育爭議。若調解不成的話，體育仲裁可以及時、公正、保密而有效地去解決有關體育爭議的糾紛，維護體育公正和保障當事人的權益。

舊灣仔警署改建成國際調解院構想圖。（報告截圖）

料體育爭議解決先導計劃今年啟動　適時公佈詳情

張國鈞表示，香港擁有穩健可靠的仲裁和調解法律以及制度，匯聚了大量具備專業知識及豐富經驗的仲裁員和調解員。國際調解院的總部今年將正式落戶香港，成為全球首個專門以調解方式解決國際爭端的政府間國際法律組織，助力打造香港成為國際調解之都。他認為香港在發展體育爭議仲裁和調解方面極具潛力。

2024年《施政報告》提及會推出「體育爭議解決先導計劃」。張國鈞表示，律政司本月初正式成立體育爭議解決諮詢委員會，上星期舉行首次工作會議，期望今年內正式啟動先導計劃，將適時公布詳情。

港協暨奧委會副會長霍啟剛。（夏家朗攝）

此外，體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛在一個活動中表示，港協暨奧委會在體育爭議中擔任仲裁、調解及議決的角色，因為代表並非法律專業人士，擔心一旦港協暨奧委會會員與非會員出現爭議，港協暨奧委會能否公正地解決，故需要第三方仲裁員作出公平公正的議決。

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