疫後有84「貴賓」應邀訪港、支出303萬　政府：對外宣傳香港優勢

政府有「貴賓訪港計劃」邀請外地政商界領袖等訪港，親身了解本港最新發展。民政及青年事務局局長麥美娟今日（22日）書面回覆行會召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀的質詢時指，疫情後的2022-23年度至本年度截至去年12月底，累計有84名訪客應邀訪港，合計支出303萬元。當局認為從訪客數目增長可見，計劃能有效「請客來」，有助拓展香港的國際聯繫，政府會繼續用好這個計劃，對外宣傳推廣香港的優勢。



葉劉淑儀（黃浩謙攝）

資料顯示，「貴賓訪港計劃」開支從政府新聞處的年度撥款支付。2020/21至2022/23年度這三年間因受疫情影響，首兩年並無貴賓在該計劃下訪港，第三年則有兩名訪客，開支約為34,000元；2023/24年度有39名訪客來港，開支約為190萬元；而本財政年度截至去年12月底有43名訪客來港，開支約為110萬元。這些訪客來自內地、非洲、美洲、亞洲、歐洲、中東和大洋洲，涉及的界別包括政府、商界、學術、藝術文化、創新科技、國際/區域組織和智庫等。

麥美娟指「貴賓訪港計劃」有助拓國際聯繫（梁鵬威攝）

麥美娟指，政府在擬定邀請人選時會參考國家當前的發展策略和特區政府施政重點，包括「一帶一路」倡議、香港在「十四五」規劃下的「八大中心」定位，及特區政府銳意拓展的新興市場如中東和東盟等，通過計劃針對性邀請相關地區國家和範疇的人士訪港，以擴大香港的朋友圈,開拓並深化交流合作。她認為，從以上訪客數目增長可見,「貴賓訪港計劃」能有效「請客來」，有助拓展香港的國際聯繫，政府會繼續用好這個計劃，對外宣傳推廣香港的優勢。

林定國上任至今外訪問23次。（政府新聞處）

林定國上任至今外訪23次

另外，律政司書面回覆法律界議員林新強有關也外訪一直致力透過外訪活動的質詢時指，一直致力說好真實的香港故事，宣傳香港在「一國兩制」下普通法制度的獨特優勢及深厚穩健的法治基礎，以確立港作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心的地位。律政司司長於2022年7月至今共有23次公務外訪，涉及的總支出為接近港幣一百萬元。