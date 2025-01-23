大律師公會｜毛樂禮當選新一屆主席　許紹鼎、薛日華出任副主席

香港大律師公會今日（23日）舉行周年大會及換屆選舉，原副主席、資深大律師毛樂禮當選新一任主席，兩名副主席分別由資深大律師許紹鼎及資深大律師薛日華出任。



香港大律師公會今日（23日）舉行周年大會及換屆選舉，原副主席、資深大律師毛樂禮（左二）當選新一任主席。（《香港01》相片）

毛樂禮。（歐嘉樂攝）

毛樂禮任副主席六年 頻外訪出席國際會議

早前有消息指，毛樂禮夥拍許紹鼎、薛日華、有意留任的名譽秘書及財政嚴永錚，以及副名譽秘書王永愷組成的團隊，獲得三位資深大律師提名，包括前律政司司長兼公會前主席袁國強、前主席陳景生，以及夏偉志。

大律師公會副主席毛樂禮（左一）。

毛樂禮在2017至2019年，以及2022至2024年擔任公會副主席，期間多次代表公會到訪內地及海外，包括英國、法國、新加坡等等，推廣香港普通法制度、高水平法律服務及國際仲裁的獨特優勢。

毛樂禮。

毛樂禮於2000年取得香港大律師執業資格，並於2016年獲委任為資深大律師，執業範圍非常廣泛，擅長民事訴訟、公司法及國際事務等領域，他亦是一名新加坡註冊外國律師，在新加坡國際商事法庭擁有出庭發言權。

毛樂禮曾於2018至2021年間，擔任高等法院暫委法官，並自2021年10月起獲委任為原訟法庭特委法官。至於他的兩名副手，許紹鼎曾任律致司副刑事檢控專員，專攻刑事案件，薛日華則主要從事公司、銀行、一般商業及公法範疇。

薛日華（左）與馬道立合照。（黃寶瑩攝）