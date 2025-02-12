港投行與醫療集團戰略合作　陳茂波：香港具備成醫療創新樞紐條件

香港投資管理有限公司與新風天域集團戰略合作今日（12日）舉行啓動儀式，財政司司長陳茂波表示，人工智能和醫療科技，是政府推動創科發展的重要方向，港投公司將醫療範疇選為今年首個項目，反映了重視程度。 他指，香港的醫療體系在發展國際醫療創新樞紐上有龐大吸引力。全球對優質高效的醫療服務有巨大需求，香港在「一國兩制」優勢和蓬勃的創科生態，為生命健康和醫療科企提供優越發展條件。



財政司司長陳茂波今日（二月十二日）在「立足香港 聯動灣區」香港投資管理有限公司與新風天域集團戰略合作啓動儀式致辭。（政府新聞處）

陳茂波在啟動儀式致辭時表示，成為國際醫療創新樞紐需要具備三大條件，分別是頂尖的科研和大學人才資源、優良的醫療基礎設施和充足臨床資源、及領先的全條件的籌融資資本市場，香港齊備以上條件外，科研能力亦是全球領先。

陳茂波表示，今次的合作反映港投對於整條產業鏈的支持，而隨著港投公司的工作展開，他預計會有更多前沿科企落戶香港，推動藥物和醫療設備研發，同時會有更多來自其他地方的資金和人才來港，亦預計會有更多跨領域及機構 ，如科企、高等院校和科研機構間的合作。

財政司司長陳茂波（右二）今日（12日）出席「立足香港 聯動灣區」香港投資管理有限公司與新風天域集團戰略合作啓動儀式，與新風天域集團聯合創始人兼董事長梁錦松（左一）、香港投資管理有限公司行政總裁陳家齊（左二），及新風天域集團聯合創始人兼首席執行官吳啟楠在啓動儀式上合照。（政府新聞處）

他又提到，近年內地和香港的醫療協作正在加深，河套港深科技創新合作區已建立，未來將會成為會成為醫療創新的重鎮；政府正和深圳及其他大灣區兄弟城市探討加強合作，合力加速產業發展。

陳茂波又指，新風天域擁有科研基礎設施及數字化運營的醫療及臨床服務平台，聯通不少醫學研究機構，進行前沿的臨床實驗與應用。港投公司今次與新風天域的戰略合作，正是「立足香港 聯動灣區」的良好案例。