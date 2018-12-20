青年智庫：政府運用公帑欠諮詢　倡預留薪俸稅收1%讓市民構思運用

政府正就財政預算案展開公眾諮詢。一個青年智庫今日（20日）發表研究報告。研究對520名35歲以下青年進行問卷調查，顯示政府在推動市民參與制定公共財政預算上評分偏低，而近六成受訪青年認為，市民更多參與決策如何使用公帑，能讓公共資源更切合社會需要。研究報告又建議，政府預留薪俸稅1%作先導計劃，用於讓市民構思如何運用。

青年創研庫成員黃雋康(左)認為「參與式預算」能讓公眾參與公共行政，也起到公民教育作用。(莊恭南攝)

由香港青年協會青年研究中心創辦的「青年創研庫」公布「促進市民參與公共財政」公共財政管理的研究結果。

該智庫成員黃雋康表示，海外有研究就各地政府推動公民參與公共財政的程度評分，其中排名第一的新西蘭有89分；而美國也有77分，排在前10位；香港雖然沒有納入評分，但有本地學者按有關指標對香港評分，發現香港分數應約為47分，反映本港在讓市民參與制定公共預算上不足。他又指，參與式預算能讓公眾參與公共行政，也起到公民教育作用，不少國家都讓市民就部分公共預算的運用提出意見，包括法國巴黎政府每年預留一定數額盈餘，用於讓市民制定預算方案。亞洲方面，日本市區村市亦有同類的1%計劃，反映參與式預算在世界各地日趨成熟。

有智庫建議政府引入海外「參與式預算」，藉民間智慧提升公共財政決策水平。（資料圖片/余俊亮攝）

智庫成員林智浩就認為，清晰交代諮詢結果可為政策帶來更大程度支持；而財政預算案諮詢應提早到每年10月下旬，而財政司長在預算案諮詢期間，應主動向市民交代最新進展。

智庫研究顯示，分別有33%受訪青年認為公帑運用的最重要目的是改善貧富懸殊，24%人則認為是社會可持續發展。

智庫成員潘學智建議政府引入海外「參與式預算」（participatory budgeting）的概念，預留相當於1%薪俸稅收約5.48億港元，邀請市民提出構思，然後透過投票讓市民選出最合適的項目，藉民間智慧提升公共財政決策水平。