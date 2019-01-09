香港終有流產嬰葬位　先推200位　鄺俊宇：可減不幸父母二度傷痛

迎接新生命固然會為家庭帶來喜悅，但有準媽媽因不幸流產而失去摯愛，而醫管局不會為不足24周的流產胎兒簽發《嬰兒非活產證明書》，準父母難為夭折「小天使」尋找殯葬或火化服務，更添傷痛。 經過連月研究，流產胎安葬位終於有眉目。消息指，政府將於日內公布，在荃灣華人永遠墳場設立「流產花園」，提供200個安葬位予流產胎；3、4月左右會再公佈多300至400個。

鄺俊宇認為，署方應檢討目前處理流產胎的政策，以往未滿24週的流產胎兒被視為醫療廢棄物，「但事實這些胎兒也是生命，令到面對流產的家長二度受傷，有些家長甚至被迫替子女在動物墳場火化，造成難以磨滅的傷痛。」（林若勤攝）

行政長官林鄭月娥去年10月發表施政報告時指，「對於流產胎的父母，我們充份明白他們在安排妥善火葬或土葬的過程中可能遇到困難而產生憂慮和不安。就此，食物環境衞生署和醫管局已實施多項行政措施便利流產胎的處理。政府正研究如何整全地改善有關安排，包括提供設施。」承諾令流產胎父母們燃起希望。

一直協助跟進流產胎事宜的民主黨立法會議員鄺俊宇今日向《香港01》表示，署方已向他證實流產胎安葬位置的消息，據他所知，荃灣華人永遠墳場的流產花園，將於1月11日公佈，並於月尾開始接受申請。

鄺俊宇歡迎有關安排，但認為署方應檢討目前處理流產胎的政策，以往未滿24週的流產胎兒被視為醫療廢棄物，「但事實這些胎兒也是生命，令到面對流產的家長二度受傷，有些家長甚至被迫替子女在動物墳場火化，造成難以磨滅的傷痛。」

鄺又引述署方向他表示，目前只有雙位數字的流產胎等候安葬；但他質疑「有許多家長已苦無路數，才改以其他方式處理胎兒」，認為署方應視乎首階段情況再作檢討。

半年前，琳琳帶著超聲波照片，向記者訴說懷著胎兒的時光。（資料圖片／彭凱欣攝）

《香港01》去年報道，於去年2月流產的媽媽琳琳（化名），在胎兒14周時突然小產，未獲醫院簽發「嬰兒非活產證明書」，食環署無法提供火化，醫生曾建議選擇寵物善終公司為胎兒火化。鄺俊宇表示，琳琳至今堅持胎兒「又唔係寵物」，放棄由寵物善終公司火化胎兒，而該胎兒一直冷藏在雪櫃至今，轉眼已十一個月。鄺俊宇指，琳琳一直希望胎兒可落葬，亦希望其逝去的孩子獲安息。