【政壇諸事町】警隊fb逾15萬讚 　林鄭都「葡萄」：係我三倍

特首林鄭月娥前年在特首選戰時，網戰功夫落於對手，上任隨即開設facebook專頁，又聘請專職處理其fb和instagram帳戶的新聞主任，可謂痛定思痛，對社交媒體極為重視。 林太今日（12日）出席警隊175週年活動時就大讚警隊善於利用資訊科技拉近與市民距離，更令人估不到的，是原來她一直留意警隊fb，指警隊的追隨者（followers）是自己的三倍，反映警隊運用社交媒體相當成功。翻查警隊fb專頁，讚好數字達15萬以上，而林鄭官方專頁只有5萬，難怪林太亦要「葡萄」。

林鄭月娥（左六）出席香港警隊175周年大匯演暨警民同樂日開幕禮，大讚警隊在社交媒體的表現。（林若勤攝）

林鄭在活動上致辭時表示，警隊成立以來面對許多挑戰，但一直保障香港治安良好，而警隊的紀律和文明，向來是她外訪時推廣香港的金名片。

林鄭又指，近年隨著科技發達，不斷有新形式罪案出現，有效打擊科技罪案，亦是警隊重要工作之一。不過，原來警隊運用社交媒體和資訊科技，也令林太印象深刻，「警隊先後推出流動應用程式、youtube、facebook和Instagram向市民提供資訊，與市民互動」。她又指警隊社交媒體追隨者是自己三倍，形容警隊非常成功。

警務處處長盧偉聰則表示，香港警隊1844年成立，是世界歷史最悠久的現代警隊之一，而早年警隊是以印度籍、英籍、華裔等不同族裔人士組成武裝部隊，用半軍事化方式管理社會秩序，但警隊不斷因應社會環境變化與時並進，包括90年代中提出以服務為本的改革等，近年則採用以民為本、和諧共融的理念，希望達到警民一家的理想。

盧偉聰又預告預報2018年整體罪案數字為約5.4萬宗，比2017年的歷史低位再下降3.2%。