楊岳橋「關鍵缺席」惹非議　公民黨檢討　兩招避免再「甩轆」　

公民黨黨魁楊岳橋上周三突然「甩轆」，令「檢討單程證政策」議案臨門一腳「胎死腹中」，更換來網民和泛民中人指摘，甚至被形容為「關鍵缺席」。公民黨昨天（15日）召開執委會，其中檢討有關事件。據了解，會上執委同意加強各議員辦事處的溝通，以及強化該黨立法會議員出席會議的「更表」，避免有關情況再度發生。

據了解，各執委在昨天的執委會上向楊岳橋反映意見。（資料圖片/羅君豪攝）

缺席事件惹市民反彈

楊岳橋早前提出以議員議案方式，在上周三的立法會大會提出「檢討單程證政策」議案，事前他高度重視議案，特意與傳媒茶聚，交代和解釋議案內容。豈料楊岳橋因在辦公室收看《國歌法》記者會直播，未有及時到達會議廳，令議案不獲處理。

楊岳橋即時已就事件鞠躬致歉，惟未能平息批評，惹來本土派不斷狙擊，甚至形容他由「關鍵一席」變成「關鍵缺席」；泛民中人如陶君行在網台節目《大君伐》上，亦批評事件和楊岳橋的表現。

事件發生後，公民黨不少黨員因事件感到不開心。其中有黨員坦言，原本楊岳橋接任梁家傑擔任黨魁時，會為該黨帶來新氣象，惟發生「甩轆」事件，錯失難得一遇的提案機會，「真係有啲Sad。」亦有專注地區工作的黨員形容，事件影響黨內氣氛，地區不少市民亦對楊岳橋甩轆有所抱怨，可幸的是因距離立法會換屆選舉還有差不多兩年，仍有時間整裝待發，不過黨員直指：「今年係區選年，如果發生多一單就大件事！」

據了解，各執委在昨天的執委會上，坦然就事件發表意見，氣氛良好，會上執委同意加強各議員辦事處的溝通，以及強化該五名立法會議員留守大會的「更表」，避免有關情況再度發生，「希望可以有啲明顯嘅改變，過往大家對大家（各辦事處）太有信心，覺得AY唔會甩轆。」有關措施已於今天的立法會會議開始落實，下周執委會將繼續討論和檢討事件。