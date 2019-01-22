陳帆突撤三隧分流方案　重推政策政府須解兩疑問

運房局局長陳帆在本周二（22日）早上仍稱有「一絲希望」游說立法會支持三隧分流議案，但因為多個政黨反對議案，陳帆下午宣布不動議議案，並用一兩個月時間再積極遊說。政府早於2003年已提出隧道分流建議，先後拋出「十二方案」、「紅加東減」、「六隧分流」等方案，惟每次也遇到阻力，拖拉多年苦無成果。政府把問題歸咎於市民、政黨，只是逃避責任，沒有觸及擠塞的關鍵成因，即道路設計困境及私家車流量無上限增長。政府必須直認此兩問題存在，並詳細提出解決方法，以說服市民、政黨支持方案。

陳帆指，近日與議員討論過三隧分流方案，認為大家在方向上不反對，只是聚焦收費問題。（資料圖片/張浩維攝）

市民早已自行分流 隧道費貴無阻西隧客量升

政府強調三隧分流方案有四大效益，分別是：一、縮短紅隧及東隧過海時間；二、減低非過海車輛及乘客的阻礙；三、鎖定駕駛者實付隧道費；四、整體社會受惠。政府估計分流後，西隧過海的車程會延長2至5分鐘，車龍會增加至0.3至1公里，紅隧、東隧上下午繁忙時段的車龍會減少一至四成。

其實，誠如《香港01》月前報道，民間早已身體力行分流過海。運輸署三隧流量數據指出，發現紅隧在2013年起的車流量總數緩緩下降，由每日平均11.6萬架次，降至2018年首十個月的日均11.2萬架次。相反，同期西隧車流量由日均6.1萬架次增至6.8萬架次，東隧的車流增長也相類似。所以，即使紅隧的路費較東西隧便宜，不少司機也因為各種原因選用較貴的隧道。

當然，6.8萬架次只及西隧設計容車量11.8萬架次的6成左右，理論上大有條件吸納私家車、電單車及的士三類減費受惠者。政府相信中環灣仔繞道是落實分流方案的契機，能夠推高西隧容車量餘額，接收新增車流。隨着中環灣仔繞道所有連接路在下月啟用，車輛有望加快通往穿梭港島北岸，拉鬆前段（即西隧港島出口以至九龍入口）的車流。

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不宜高估西隧運載力 政府須釐清兩問題

不過，繞道的效能不可高估。首先，繞道開通後，運輸署改路，通往中區及金鐘的車輛要改經海傍道路，包括民寶街和龍和道，當中要停幾次交通燈，上址交通可能會變得擠塞，甚至倒灌回天橋。

第二，有其他擠塞原因是繞道不能解決的，例子之一是車輛等候干諾道西／東邊街交界的交通燈。現在當車輛太多，車輛隨時倒灌回西隧管道。

在2016年六月，運輸署曾經回覆立法會，稱已施行多項措施保持交通暢通，例如調整交通燈號控制，盡量提高路口的行車流量，減少交通延誤，並密切檢視成效，惟問題至今揮之不去。政府若然要說服公眾三隧分流可行，就必須制定加快疏導車流的方案。

西隧收費較高，仍吸引車輛轉用，擠塞也非罕見，可以想像，當西隧減價，必定吸引更多車流。西隧及連接路的負荷，尤其在繁忙時間，必定百上加斤，甚至會加劇附近非過海道路的擠塞狀況。

小修小補無助議案通過 解擠塞須整全方略

不少人批評政府和西隧公司私下談判，方案不可再修改，以及輸送公帑給西隧。誠然，政府若先聽取民間意見才與西隧商討，則更能給社會認受，爭取支持。

在周二的記者會，陳帆稱2020年實施分流的目標不變，所以修改議案的時間十分緊絀。但既然用時間換取空間，政府不應小修小補，更須拋出整全方略，除了分流，更要訂出長遠舒緩交通擠塞的方法，包括落實電子道路收費的日程、限制私家車數目增長、擴充復康巴士等服務以取代私家車等。唯有多管齊下，港人才可更有效運用道路，又能方便出行。