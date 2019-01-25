開通兩年又殘又污糟　新隧道變「舊」隧道　田少：政府咁都收貨？

有「政壇抽水機」之稱的自由黨榮譽主席田北俊（田少）又在Facebook發功「抽水」，稱乘車途經西九文化區對出的行車隧道時，發現隧道外牆「勁污糟」，指該區是經民聯梁美芬和民建聯蔣麗芸的「地頭」，質疑二人「點做議員㗎」。 田北俊接受《香港01》查詢時表示，事緣有朋友向他報料，指連接高鐵西九站的連翔道三層式行車系統，其中一條行車隧道外牆非常陳舊，他昨天到視察，發生外牆「勁污糟」和沒有髹油，對情況感詫異，批評質素儼如內地三線城市，影響旅客對香港形象：「我唔知詳情，但市民一定會質疑，點解政府咁都肯收貨？」

田北俊發現外牆「勁污糟」和沒有髹油，他對情況感詫異，質疑政府當時為何會收貨。（田北俊提供）

翻查資料，連接柯士甸道西與連翔道交界興建的三層式道路系統，於前年9月已分階段開通。田北俊稱有朋友向他報料，指行車系統其中一條往葵涌方向行車隧道的外牆很陳舊，情況離譜，遂他昨天到場視察，並拍下片段，確實發現外牆「勁污糟」和沒有髹油，對情況感詫異。

田指，新隧道鄰近西九文化區，但質素儼如內地第三線城市，「咁丟架」，擔憂會影響旅客對香港印象，希望當局盡快糾正。

就以上情況，《香港01》向路政署查詢，包括隧道造價、施工日期，以及「污漬」何來等，暫未獲回覆。

梁美芬：可能田少覺得我「好打得」

另外，田少又在Facebook發功「抽水」，隧道所屬的選區是梁美芬和蔣麗芸的「地頭」，質疑二人「點做議員㗎」。梁美芬今在立法會接受查詢時表示，她上周日曾到西九文化區戲曲中心觀賞《再世紅梅記》，當時沒有注意隧道有關情況，她說今天就事件已聯絡當區區議員民建聯孔昭華，獲對方告知該隧道的外牆只是臨時牆，將會拆卸（temporary wall to be demolished），目前的狀況是「有時間性」。

她又指，自己一直都有跟進連接西九文化區的隧道或港鐵站，「我本人都提咗10年，當時曾德成仲係做緊局長時，我帶佢落去實地視察」；又稱一直希望該文化區各隧道能多帶色彩，「一路以嚟嘅意見係接連文化區嘅隧道，特別可以畀人行或者車行，第日都可以比較有色彩。」

對於今次被田北俊「告狀」，梁美芬笑言與對方相識多年，「除咗Facebook之外，打畀我都得㗎」，她估計或因田北俊認為她與蔣麗芸「好打得」，才點名作出批評：「特別點我同ANN姐個名，應該係覺得我哋好打得，咁所以希望將個波交畀我哋，我就唔會令佢失望，我真係會跟進，可能我會揸架車去嗰度睇下咩事。」

蔣麗芸：多謝市民田先生反映

蔣麗芸亦在Facebook發帖指，「多謝市民田先生反映，田先生見到有問題第一時間想起我，相信他也知道Ann姐(蔣麗芸)是個做事的人，按照一般情況，當收到市民投訴，我們會立即處理」。