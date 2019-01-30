李卓人耗180萬元打補選戰　獲梁頌恆母捐助　伍廸希捐款欄空白

第二場立法會九龍西補選在兩個月前落幕，代表民主派出戰的工黨李卓人落敗，他在選舉中花近179.4萬元，比由建制派協調、勝出選舉的陳凱欣多33萬，以李卓人得票93,047計，每票平均值19元。 自稱「劏房阿哥」的伍廸希，捐款一欄空白，自費60234元參選。

李卓人(左)的選舉開支比陳凱欣(右一)多出33萬。(資料圖片/李澤彤攝)

根據李卓人向選舉事務處申報的資料，他在去年「1125」九西補選中，總開支達179.4萬元，每張選票平均值19.3元，其中花了122萬元作宣傳，佔整體開支6成8。

在雜項開支方面，紀錄指他被食環署罰款7686.8元。文件顯示，他的宣傳品多次違規擺放，食環署事後向他追回移走宣傳品所需的費用，另因違反交通違例，收到一張770元的「牛肉乾」。

至於選舉捐款，李卓人共收96.9萬元捐款，1000元或以下的捐款有14萬元，1000元以上共有82.9萬元，除了他本身所屬工黨的捐款，最大一筆的捐款來自一個名為楊展帆的人。

有趣的是，李卓人獲「Cho Sik Han Yuette」捐助合共5000餘元，名字與前立法會議員梁頌恆母親曹惜嫺的英文拼寫相同，而其申報的地址，亦與梁頌恒2016年參選立法會時申報的一樣。

李卓人決定參選前，民主派原定由選前加入工黨的劉小麗出戰，不過她因為支持自決，所以被選舉主任DQ，無法奪回2016年因宣誓方法被取消的議席。

由宣布參選至收到DQ通知只有兩星期，根據她申報的資料，她在選舉前後總共花費70.2萬元，代理人及選舉助理開支佔最多的3成7，共25.6萬元。

捐款方面，她共收到47.5萬元，眾多捐款中，報稱「Chan Shu Moo」，與2047監察成員陳樹滿同名的捐款人捐得最多，達20萬元，佔整體捐款逾4成。

另一落馬的候選人還有無黨派、自稱「劏房阿哥」的伍廸希，他在無捐款下，自費60234元參選，當中萬四元請人。為了參選，伍廸希特意在深水埗基隆街租住劏房兩個月，盛惠租金8200 元。他亦在選舉中擺放宣傳品，要向食環署交2343.5元罰款。