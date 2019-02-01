海事處前助理處長蘇平治因2012年南丫海難，被控公職人員行為失當罪，服刑入獄5個月後獲准保釋等候上訴，去年11月30日就刑期上訴得直，即時獲釋。首長級公務員獲准停止職務後從事外間工作登記冊最新資料顯示，他由今日（1日）起自組公司，擔任海驥香港貿易有限公司董事；而公司註冊處資料顯示，該公司早於去年11月6日已成立。 蘇平治至截稿前未有回覆《香港01》查詢。

蘇平治（資料圖片／李慧娜攝）

蘇平治於南丫海難後，被指控曾指示下屬不執行船舶須配備兒童救生衣的新例，原審時被判囚16個月。他於去年11月獲判刑期上訴得直，即時獲釋。他於保釋等候上訴期間，亦曾任灃生環球財務投資公司客戶服務經理。

登記冊最新資料顯示，蘇平治由今日起擔任海驥香港貿易有限公司董事，屬自僱人士。其主要職務包括拓展業務機遇、管理日常業務、與潛在客戶會面及策劃公司將來發展。

離職公務員就業申請諮詢委員會對此予以批准，除不得披露政府機密或敏感資料，亦特別加入兩項條款：

1. 除非海事處認為有需要，否則不得就任何與其工作相關的事宜直接或間接與海事處聯絡

2. 不得為與任職海事處最後三年期間（即2012年3月19日至2015年3月18日），有直接或間接公事往來的客戶提供服務。

公司註冊處資料顯示，海驥香港貿易有限公司於去年11月6日成立，他是唯一一名董事，公司秘書為巫婉婷，兩人申報同一地址。翻查資料，巫婉婷是蘇治平的妻子。

造成39人死六的南丫海難發生後，時任海事處助理處長（航運政策）蘇平治被指擔任首席驗船主任時，曾指示下屬不執行由2007年開始生效的新救生衣條例，並在船隻配備救生衣方面採取「新船用新例，舊船用舊例」。按新救生衣條例，香港本地客船上，必須有100％成人救生衣和5％的兒童救生衣，惟後來在南丫海難中翻沉的南丫IV號，接受例行檢驗時，並未被要求裝配足夠救生衣。

上訴方在上訴聆訊時辯護稱，蘇平治以「新船新例，舊船舊例」的方式驗船，目的只是為了顧全業界，避免業界因要遵守新例而造成經營困難；指他沒有任何個人利益，更沒有任何非法或惡意的意圖。