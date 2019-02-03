【政壇諸事町】出席社協團年晚宴　林鄭欲挽民望？

政府日前提出，將領取長者綜援的年齡門檻，由60歲提升至65歲，引起爭議。儘管特首林鄭月娥旋即推出補救措施，宣布設立「就業支援補助金」向受助人補回差額，惟長者綜援收緊令於前日（1日）如期推行，民憤難以平息，林鄭民望更創新低至45.5分。 林鄭於大前日（31日）出席香港社區組織協會的團年晚宴，昨日（2日）則於禮賓府接待過百名學生及師長，頻頻接觸市民，未知是否為了挽回民望呢？

林鄭（中）自言與社協董事梁祖彬（右）及主任何喜華（左）是多年好友。（林鄭月娥facebook）

林鄭一向熱衷於在其facebook分享自己的工作日常，與網民「we connect」一番。近日因收緊長者綜援而備受批評的林鄭，在facebook發布貼文，分享了出席社協團年晚宴的照片。林鄭曾任社會福利署署長，她亦是社協晚宴的常客，每年均會出席，更自言與社協董事梁祖彬及主任何喜華是多年好友。林鄭讚揚社協近年致力發展社會房屋，祝願社協下一個社會房屋項目取得成功，為居住在極惡劣環境的人燃點希望。

自言61歲尚「好打得」的林鄭，工作的確一項接一項，昨日在禮賓府接待108位學生及其家長、老師和校長。林鄭表示，該批學生均為過去大半年間，曾出外參加國際比賽並獲獎的同學，包括音樂、體育、書畫、語文、科技、數學、機械人等各方面。林鄭又藉機為自己作宣傳，指政府將於下一學年開始，每年撥款9億元，向公營及直資學校發放全新、恆常的「全方位學習津貼」，讓學校組織更多走出課室的體驗學習活動。

林鄭又大讚該批學生「天才橫溢，IQ爆棚」，鼓勵同學繼續為港爭光。提起「IQ爆棚」，不禁令人想到其手下、以智商160冠絕政圈的勞福局局長羅致光，同樣因收緊長者綜援一事，而被轟帶頭歧視長者的他，能否利用其IQ拆局呢？