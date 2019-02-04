林鄭新春賀歲短片出爐　林生無影！「微服出巡」遊西環為拍片？

新春將至，特首林鄭月娥早前突然秘密落區，引起大家猜測，事後有消息指她到西環正街辦年貨。謎底今日(4日)終於解開，特首「微服出巡」到西環，原來是為拍攝新春賀年短片，但就有別於往年，片中未見林生蹤影。

去年新春祝賀片尾是她與丈夫林兆波於禮賓府前向市民拜年，祝賀市民萬事如意、身體健康、新年進步。(政府新聞網)

特首林鄭月娥今年豬年的新春祝賀短片與去年一樣，片長一分鐘，但拍攝場地就大不同。去年為林鄭首度以特首身分向市民拜年，以禮賓府作短片背景，她在片中指狗忠誠及善解人意，而警隊內警犬是警察的好拍檔，協助警察維持治安，畫面則以警員在禮賓府內訓練警犬為主，而片尾是她與丈夫林兆波於禮賓府前向市民拜年，祝賀市民萬事如意、身體健康、新年進步。

今年的新春祝賀短片只有她一人祝市民大家事事如意、身體健康、家庭幸福。(政府新聞網)

今年林鄭就「單拖」轉戰社區，短片以上環海味店為背景，她在片中提及市民新年前會四出辦年貨，自己亦忙裏偷閒，到上環買海味食材和年花，並與店鋪東主和員工閒話家常，趁機會和市民提早拜年，送上祝福。而片段畫面則是她與市民合照、握手及寒喧，未知是否與近期民望低有關，藉此落區提升支持度？

不過，今年的短片片尾則少了丈夫林兆波陪伴，只有她一人祝市民大家事事如意、身體健康、家庭幸福。