【元宵節】與越南華僑太太結婚48載　田北俊：我是個幸運的人

自由黨榮譽主席田北俊縱橫政壇多年，即使退下火線後仍積極發表政見，惟對家庭生活則甚少提及，外界只知道他和太太在政圈中是對恩愛夫婦。 今日元宵節，即中國情人節，藉着訪問後，記者斗膽問田北俊與太太的愛情故事，他笑言「耐到唔記得喇！」不說不知，田太原來是越南華僑，且是專業人士，「1970年從美國『氹』了她回港後，便在香港生活了48年」，自此無論在生意上還是生活上，都多了一個「貼身助手」。難怪田少能這樣形容自己：「我是個幸運的人。」

田北俊與越南華僑太太結婚48載。（田北俊提供）

田北俊的太太是越南華僑，二人於60年代末在美國讀書時相識，當時香港正六七暴動時間。香港回復平靜後，田北俊的父親著他回港做製衣廠生意，他與當時還是女朋友的田太說，只是跟他回港打併一段短的時間，便會回美國生活，豈料結局峰迴路轉，「我太太是越南華僑，那個年代不相信共產黨和香港，我跟她說只是住幾年，搵幾年錢，我們讀工程和會計，之後再返美國發展，誰知氹了她幾十年，一直到現在」。

田北俊吝嗇談及和太太的愛情故事，但亦禁不住稱自己確是個幸運的人。（林若勤攝）

田北俊吝嗇談及她和太太的愛情故事，但亦禁不住稱自己確是個幸運的人，從20多歲至今，不論在生活還是工作上都得到太太無微不至的照顧。「我是比較幸運的人，太太做會計出身，我們從20多歲到現在，她一直幫忙打點公司事務，尤其是我作為公職人員，須注意申報的事宜」。

言談之間，他不忘發揮平時的「抽水」本色，「做政治人物是要白過張白色的紙，當年好多從政人員咁粗心大意，如唐英年、梁振英,、鄭若驊等，想做呢份工就唔好搞(僭建)啦！」他自豪地說，多得太太的協助，他在工作上可說是沒有後顧之憂。

田北俊笑言，如今記得太太、子女和孫女的生日才是最重要的事，「孫女呢個月生日緊要過情人節」。（資料圖片／田北俊Facebook圖片）

得到記者提醒情人節即將來臨， 田北俊笑言，他或會在花園摘幾枝花送給太太當禮物，但估計田太應該會不悅地說：「你千奇唔好摘爛曬我啲花」。這或許是結婚48年才會發生的生活小片段，田北俊笑言，如今記得太太、子女和孫女的生日才是最重要的事，「孫女呢個月生日緊要過情人節」。