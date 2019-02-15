高鐵西九站便利店不賣報紙　鍾劍華憂資訊審查　店員：銷量差停售

便利店一般都有報紙出售，惟理工大學應用社會科學系助理教授鍾劍華在facebook貼文指，日前途經西九龍高鐵站時，發現離境層的7-Eleven便利店竟不售賣報紙，最終店員着他往柯士甸站的分店購買。鍾質疑「車站內的其他地方執行了一些國內的資訊審查及政治禁制」，又或者是「有一些政治禁忌已經被車站的管理安排自我審查」。 《香港01》記者就此事到訪該間便利店了解，發現店內的確沒有報紙出售。一名店員稱該店以往有出售報紙，但銷量情況不理想，便沒有再賣。

7-Eleven設於西九站近售票大堂的 A1 出口，該店沒有報紙出售。(翟睿敏攝)

鍾劍華今日(15日)在其facebook表示，他在農曆年初四欲乘搭高鐵前往廣州，取車票後打算在站內的便利店買一兩份報章閱讀，卻發現店內沒有報紙出售，店員着他往柯士甸站內購買。鍾劍華認為，便利店不售賣報紙是一個「以前沒有碰到過的特殊」，足以令他「有一連串的政治想像」，質疑「在這個內地口岸管制區之外，是不是已經在車站內的其他地方，執行了一些國內的資訊審查及政治禁制」、「是不是有一些政治禁忌已經被車站的管理安排自我審查了」。

翻查港鐵網頁，西九龍站有多間商店，其中7-Eleven設於近售票大堂 A1 出口，描述中指該店提供一系列日常生活必需品、多款滋味零食及服務。另一間OK便利店則設於近抵港大堂 A 出口，描述中指該店提供各式包裝飲品、糖果小食、報紙雜誌及便利服務。

另一間設於設於近抵港大堂 A 出口的OK便利店，則有報紙售賣。(翟睿敏攝)

《香港01》記者今午到訪該間7-Eleven便利店，發現裡面的確沒有售賣報紙，一名店員向記者表示：「以前有賣報紙，後來銷量唔好就冇賣」。記者欲了解更多時，店員着記者致電顧客服務熱線查詢，惟一直未能接通。至於西九站內另一間OK便利店，則有報紙出售。