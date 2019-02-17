促引入外地醫生　張宇人批現行措施侮辱專才

因應公營醫院人手越趨緊張，社會對引入海外醫生的呼聲不絕。特首林鄭月娥上月30日於行政長官答問會上表示，引入外地醫生會引起爭議，在現時前線人員工作繁多的情況下，並非討論這項政策的時機。 自由黨主席、立法會議員張宇人今日（17日）就於電台節目中，對林鄭的言論表示失望及驚訝，認為輸入外地醫生可在短期內緩解人手短缺問題；又指現行的政策下，海外醫生若要在港執業，需要再次進行實習，對他們而言是侮辱。

張宇人承認，輸入外地醫生並不是解決所有問題的靈丹妙藥，但足夠的人手的確可改善公立醫院的超載情況。（香港電台）

張宇人出席港台節目《給香港的信》時，強調過去2年流感季節的病人人數激增，醫院不堪重負，迫切需要實際的措施，幫助前線人員擺脫這種混亂的局面。張宇人承認，輸入外地醫生並不是解決所有問題的靈丹妙藥，但足夠的人手的確可改善公立醫院的超載情況。

張宇人批評，現時香港醫務委員會的機制，在一定程度上排除了高質素的海外醫生或外科醫生。他解釋，經驗豐富的醫生早已離開醫學院多年，要求他們再次參加執照考試並不合理；即使成功通過考試，亦必須在香港認可的醫院或機構完成12個月的實習期，張宇人認為，對任何有經驗的醫生來說均是羞辱。

張宇人出席香港電台節目《給香港的信》時，強調過去2年流感季節的病人人數激增，醫院不堪重負，迫切需要實際的措施，幫助前線人員擺脫這種混亂的局面。（資料圖片／林若勤攝）

建議改良新加坡模式

現時新加坡的做法，是設立一個豁免資格清單，無需海外高質素醫科院校的畢業生參加執業試。張宇人建議，在此模式之上作進一步改良，允許海外知名醫學院畢業的醫生，在公立醫院以及兩所大學的醫學院進行有限度註冊，服務不少於五年後，可獲香港醫學專科學院認可，自由選擇在公營或私營衛生部門工作。

張宇人認為，此舉能在短期內緩解公共醫療人手短缺，而海外醫生亦可獲得香港執照，達至雙贏的局面，為香港居民提供更優質的醫療服務。