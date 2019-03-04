情人節與公大「分手」　李國麟辭任公大院長　稱「知所進退」

衞生服務界立法會議員李國麟（Joseph），上月辭去上任僅一年的公大護理及健康學院院長一職。Joseph在公開大學工作了23年，他承認於2月14日、情人節當天向公大提出請辭，辭職原因是「夠鐘就起身走、知所進退、全身而退」，又容自己「打三份工」力有不逮。

衞生服務界立法會議員李國麟承認上月辭去上任僅一年的公大護理及健康學院院長一職。（資料圖片/歐嘉樂攝）

一向都「身兼三職」，兼顧大學、立法會與香港護士協會事務的李國麟，為何突然辭職？Joseph接受《香港01》查詢時，承認去年初與公大簽訂4年合約，如今卻未待合約完結，即提前辭職。被問及離職是否受到校方壓力或因為人事問題時，他則沒有正面回應，笑稱「好多嘢唔講啦」。由於他辭職要6個月前通知，故仍會於公大工作到八月中。

Joseph又笑言，今年2月14日情人節遞信辭職，早前經過深思熟慮。而他在公大任職23年，有不少同事都表示不捨。被問及校方有否挽留時，他就指對方「到依家都冇認真同我傾訴過」。

Joseph直言是他一手一腳創立公大護理系，現時公大護理系約有3800名學生，每年約800人畢業，以護理系來說是全港最大，並稱「自己對得住公開大學」。

對於接任人，李表示不會有寄語，「改革係ok，無謂臨走喺度指指點點」。他又強調並非身體出現問題，至於下屆立會會否競逐連任，他就表示目前言之尚早。

公大回覆：李教授辭任純屬個人決定

公開大學公共事務部回覆我們查詢時，證實李國麟已於二月向大學提交辭呈，並稱「李教授辭任純屬個人決定。大學將在適當時間按既定程序遴選及招聘適合人選，接任護理及健康學院院長一職，感謝他過去二十多年來為大學作出的貢獻，使護理及健康學院得以一步一步壯大發展，為社會培育無數的專業護理人才。」