【2019兩會】總理報告緊扣香港政局　今年有何伏線？

全國人大會議今(5日)早在北京開幕，國務院總理李克強發表任內第六份政府工作報告。在近二萬字的報告中，港澳部分雖僅佔寥寥二百字，但字裏行間的細微變化往往緊扣當前香港政局，並對未來一年施局方針起啓示作用。《香港01》比較過去五年李克強發表的報告內容，且看報告如何反映北京對港立場及戰略方針。

2014年爆發回歸以來香港最大規模的社會運動「佔領中環」震動京港，總理李克強在2015年工作報告中提及香港部分時，首次加入「嚴格依照憲法和基本法辦事」的要求，旨在提醒港人強調國家憲法在香港的法律效力。（資料圖片）

2014年爆發回歸以來香港最大規模的社會運動「佔領中環」震動京港，令中央大為緊張，外界更一度揣測事件會否需出動解放軍鎮壓佔中民眾。長達79天的佔領運動結束後相隔三個月，李克強在2015年工作報告中提及香港部分時，首次加入「嚴格依照憲法和基本法辦事」的要求，旨在提醒港人強調國家憲法在香港的法律效力。

2015年同是多事之秋，世界盃外圍賽期間多次有香港球迷在奏國歌時發出噓聲，尤以「中港大戰」噓國歌最受關注事件被廣泛報導，兩地網民亦因此隔空罵戰，為日後全國人大常委會將《國歌法》納入香港《基本法》埋下伏線。李克強在2016年工作報告中提到「將全面準確貫徹『一國兩制』」，有別以往的「堅定不移地貫徹『一國兩制』」；前一年首次加入的「嚴格依照憲法和基本法辦事」繼續見於報告內，但就完全刪去「推進民主」的字眼。

建制人士分析指，中央的說法反映內地認為港人不清楚《基本法》以及對憲法有所曲解，將兩制凌駕於一國之上，「全面準確貫徹」的說法重申一國的重要性。

本土派堀起 報告表態「港獨沒有出路」

2016年立法會新界東地區補選中，本土派代表梁天琦打著「以武抗暴」的旗號參選，首次參選即獲得15%的高票位列第三。儘管輸掉議席，卻標誌本土派已成另一股強勁的第三勢力，有望與泛民、建制三分天下。同年9月立法會選舉中青年新政梁頌恆、游蕙禎在宣誓就任時提到辱華字眼及港獨言論，兼展示印有「香港不是中國（Hong Kong is not China）」字句的橫額。二人言行大大觸動中央神經，引來全國人大常委會主動釋法。李克強於之後工作報告中提到香港時，首次表明「港獨沒有出路」，明確表達北京絕不會對「港獨」有絲毫妥協讓步的態度。

2019年最新政府工作報告中，李克強呼籲香港和澳門「抓住共建『一帶一路』和粵港澳大灣區建設的重大機遇」，可以預見未來將全面深化中港兩地互利合作，措施可能會深入各階層。今年報告內容跟2016年一樣刪去「推進民主」字眼，意味林鄭政府在餘下任期很大機會不會推動政改。