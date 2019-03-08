【廿三條】傳中央下令林鄭任內立法　陳智思：未聽聞有時間表

有報道指中央已告知特首林鄭月娥需於任內完成《基本法》23條立法，正於北京出席「兩會」的行政會議召集人陳智思表示，未聽聞中央對香港為23條立法有「硬要求」、「硬指標」和時間表。他又質疑有關傳聞的可信性：「發現每次來兩會，很多時新聞是做出來，因為大家一起在這裡沒事幹。」 另一名人大代表葉國謙則認為，政府要主動營造立法環境。

被問及現時社會氣氛是否比較平和、適合23條立法時，陳智思稱很難斷定是否平和，但亦強調23條立法是憲制要求。（資料圖片／李澤彤攝）

身兼港區人大代表的陳智思，正於北京出席「兩會」，他拉受傳媒訪問表示，未有聽過23條立法有時間表，亦無聽過需在本屆政府任期內立法的指令。他說：「發現每次來兩會，很多時新聞是做出來，因為大家一起在這裡沒事幹」，質疑有人故意做新聞。

被問及現時社會氣氛是否適合23條立法，陳智思稱很難斷定氣氛是否平和，但強調23條立法是憲制要求，終有一日要處理，過去因有更重要的事情要先解決，以致遲遲未能立法。他又指，10多年前港府提出23條立法時，社會擔憂衝擊言論自由，相信將來立法時亦會面對同樣情況，社會上有人會變得非常敏感，所以特首需拿揘立法時機。

同樣於北京出席兩會的葉國謙表示，中央一直希望香港盡快就23條立法。（資料圖片／林若勤攝）

葉國謙：在任期完成當然是一件好事

同樣於北京出席兩會的葉國謙則表示，中央一直希望香港能盡快就23條立法。他指出，上屆及本屆政府均在立法會中擁有足夠票數通過立法，但不能夠「等運到」，必須下功夫消除市民對23條的不理解及疑慮，以便順利立法。葉國謙續指，相信林鄭有能力完成立法，認為對方若能在任期內完成是好事。